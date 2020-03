Mülheim. Eigentlich hätte Anfang April die Saison am Mülheimer Raffelberg eröffnet werden sollen. Jetzt hat aber der Dachverband eingegriffen.

Am 6. April sollten sich erstmals die Startboxen auf der Rennbahn Raffelberg öffnen, der Auftakt in die neue Galoppsaison 2020 gefeiert werden. Aber natürlich ruht auch im Pferdesport in Deutschland und seinen Nachbarländern aufgrund der Corona-Krise der Betrieb.

Der Dachverband „Deutscher Galopp“ hat beschlossen, dass bis zum Ende der Osterferien am 18. April bundesweit keine Galopprennveranstaltungen über die Bühne gehen werden. Sechs Renntage hätten in dieser Zeit über die Bühne gehen sollen – unter anderem auch in Mülheim.

Renntage ohne Publikum

„Wir planen im Anschluss Renntage ohne Publikum und mit einer Minimalpräsenz der am Rennsport Beteiligten, falls die behördlichen Anordnungen zu diesem Zeitpunkt gelockert sein sollten. Dabei werden wir uns um eine angemessene regionale Verteilung und eine stärkere Konzentration der Rennen bemühen“, heißt es in einer Mitteilung des „Deutscher Galopp“-Präsidiums, das sich auch im Namen der Rennvereine für staatliche Hilfen in Form von Kurzarbeitergeld, Kredite und Zuschüsse einsetzen möchte..

Mülheimer hoffen auch neuen Termin

Thorsten Danz, im Rennclub Mülheim verantwortlich für die Öffentlichkeitsarbeit, sagt: „Zwischen dem Dachverband und den Rennvereinen laufen Gespräche. Wir gehen im Moment davon aus, dass unser Renntag, der am 6. April hätte stattfinden sollen, zu einem späteren Zeitpunkt in diesem Jahr nachgeholt werden kann.“