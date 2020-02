Coronavirus: China schickt Team zu German Open in Mülheim

Mülheim. Der chinesische Badmintonverband hat sich in einer offiziellen Stellungnahme geäußert und die Teilnahme am Turnier in Mülheim zugesagt.

Dem Start der chinesischen Badmintonasse um Chen Long und Lin Dan steht nichts im Weg.

Wie der chinesische Badmintonverband in einer offiziellen Pressemitteilung erklärte, habe sich die Mehrheit der Spieler bereits seit einigen Wochen in Großbritannien aufgehalten, und sich dort auf die German Open, All England Open und Swiss Open, die in den kommenden Wochen anstehen, vorbereitet.

Das gesamte chinesische Team reist an

Mit dem Coronavirus habe sich keiner der Aktiven infiziert. Ein Teil der Delegation hätte aufgrund von Visa-Schwierigkeiten bis zuletzt in Peking ausharren müssen.

„Mit Beginn der German Open werden wir Großbritannien verlassen und nach Deutschland reisen. Das Team ist gesund, niemand ist infiziert“, hieß es von Verbandsseite. Die German Open beginnen am Dienstag, 3. März, und enden am Sonntag, 15. März.