Coronavirus: German Open in Mülheim finden nicht statt

Mülheim. Das Badminton-Turnier Yonex German Open in Mülheim, das nächste Woche starten sollten, wurde am Mittwoch abgesagt. Der Grund ist das Coronavirus.

Lange sah es so aus, als würden die Yonex German Open in Mülheim am kommenden Dienstag beginnen und wieder einmal die internationale Badmintonelite in die Ruhrstadt ziehen.

Nun aber haben die Veranstalter die Notbremse gezogen. Das Turnier wurde aufgrund des sich ausbreitenden Coronavirus abgesagt.

Stadt Mülheim bestätigt das Aus

Auf einer Pressekonferenz am Mittwochmorgen verkündete die Stadt Mülheim das Aus für die beliebte Veranstaltung in diesem Jahr.

