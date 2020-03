Die Jugendmannschaft (U19) des TSV Heimaterde hat sich für die Bezirksmannschaftsmeisterschaft qualifiziert, die eigentlich am 22. März hätte stattfinden sollen, nun aber abgesagt wurde – Hoffnung auf die Westdeutsche gibt es trotzdem.

Durch einen 7:1-Erfolg gegen den Gladbecker FC hatten sich die Mülheimer den dritten Platz und damit das Ticket für die Endrunde gesichert. Dieser Erfolg ist umso bemerkenswerter, da die Spitzenspieler wie Selin Hübsch oder Leon Kastenholz während der Saison bei den Senioren spielten und gar nicht zum Einsatz kamen.

Viele Stammkräfte haben Heimaterde gefehlt

Bei den Bezirksmannschaftsmeisterschaften hätten aber alle spielen dürfen, die bisher nur bei den Senioren auf dem Court standen, so dass Heimaterde bei der Meisterschaft mit einem deutlich stärkeren Team an den Start gegangen wäre.

So wäre sogar die Quali für die Westdeutschen U19 Meisterschaften nicht ausgeschlossen gewesen. Das gab es in der Vereinsgeschichte noch nie. Die U15 hatte das Ticket dagegen bereits gelöst.

Entscheidung fällt am Grünen Tisch

Ob die Westdeutschen Meisterschaften trotz der Corona-Krise ausgetragen werden können, steht noch nicht fest.

„Die letzte Aussage die wir haben ist, dass am Grünen Tisch entschieden wird, welche beiden Mannschaften des Bezirks bei den Westdeutschen Meisterschaften starten dürfen. Unsere Jugend ist jedenfalls bei allem Verständnis für die aktuelle Situation enttäuscht, sich nicht bei den Bezirksmeisterschaften in voller Stärke auf dem Feld durchsetzen zu können“, so Kirsten Maghon vom TSV..