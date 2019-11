Seit drei Wochen haben die U17-Fußballer des SC Croatia kein Ligaspiel mehr bestritten. Am Sonntag steht für sie nun ein ganz wichtiges auf dem Programm – Fortuna Düsseldorfs U16 kommt um 11 Uhr an die Moritzstraße.

Die Zwischenzeit haben die Styrumer genutzt um ins Kreispokalfinale und damit in den Niederrheinpokal einzuziehen. Mit 6:5 setzte sich Croatia schließlich im Elfmeterschießen durch, nachdem die Mülheimer in der regulären Spielzeit eine frühzeitige Entscheidung verpasst hatten.

Es winkt der Sprung auf Platz acht

In der Niederrheinliga winkt ihnen in ihrem letzten Spiel des Jahres der Sprung auf den achten Platz und damit über den virtuellen Strich. Den belegt aktuell der kommende Gegner, die U16 von Fortuna Düsseldorf. „Wir haben gezeigt, dass wir gegen Top-Mannschaften der Liga bestehen können“, sagt Trainer Ayhan Kirlangic. Mit einem Sieg zieht der SC mindestens an der Fortuna vorbei, womöglich aber auch am 1. FC Mönchengladbach, der beim großen Nachbarn Borussia spielt. Dann stünde Croatia auf dem achten Platz, der am Saisonende das direkte Ticket für ein weiteres Jahr in der Niederrheinliga bedeuten würde.

Genau damit planen die Verantwortlichen an der Moritzstraße. „Wir haben schon mehrere Neuzugänge aus dem Jahrgang 2004“, verrät Trainer Ayhan Kirlangic. Damit seine Mannschaft dieses Ziel erreicht, hat der Coach die Spieler im Training „in die Mangel genommen“. Die Anspannung müsse hochgehalten werden. „Ich habe ihnen gesagt, dass sie Gas geben müssen, wenn sie weiter auf dieser großen Bühne tanzen wollen“, so Kirlangic.