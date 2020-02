Damen von Blau-Weiß Mintard kämpfen um Halbfinaleinzug

Bis ins Viertelfinale sind die Fußballerinnen der DJK Blau-Weiß Mintard im Wettbewerb um den Kreispokal bereits vorgedrungen. Am Sonntag, 15 Uhr, empfängt der Spitzenreiter der Bezirksliga den Niederrheinligisten SpVgg Steele. Im Normalfall hätte Trainer Torsten Eichholz seiner Mannschaft durchaus Chancen ausgerechnet.

Dieser Fall scheint aber nicht einzutreten, denn aktuell muss der Coach darum kämpfen, eine vernünftige Mannschaft zusammen zu bekommen. Mehrere Absagen haben das Aufgebot bereits reduziert.

Steele kann nicht an Vorsaison anknüpfen

Dadurch wird die Aufgabe gegen Steele ungleich schwerer. Denn die Essenerinnen spielen immerhin noch zwei Ligen höher als die Blau-Weißen.

Allerdings können sie in der laufenden Saison nicht an die Leistung der vergangenen Spielzeit anknüpfen, als sie als Aufsteiger für einige Wochen sogar an der Tabellenspitze der Niederrheinliga standen und am Ende Fünfter wurden. Aktuell rangiert Steele nur auf Platz zehn.

Eichholz sah den Gegner bereits einmal spielen

Trainer Torsten Eichholz hat den Gegner bereits einmal beobachtet. „Unter normalen Umständen hätte ich uns schon etwas ausgerechnet“, so Eichholz. Zumal er den Abstand zu Steele ja gern verringern möchte. Mintard peilt den Aufstieg in die Landesliga an.