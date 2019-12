Der Dümptener TV bietet Kampfkunst für alle Generationen

Vor gut einem Jahr hat Martin Bielak gemeinsam mit seinem Bruder Michael im Dümptener TV die „Kampfkunst-Abteilung“ gegründet. Gestartet sind sie damals zu sechst, seither hat sich viel getan. Mittlerweile gehören 25 Personen der noch jungen Abteilung des DTV an, Tendenz steigend. Das besondere an der bunt gemischten Truppe: Kinder und Erwachsene trainieren in Dümpten zusammen.

„In anderen Kampfsportschulen findet der Unterricht eher getrennt voneinander statt“, sagt Abteilungsleiter und Gründungsmitglied Martin Bielak. Auch seine beiden Söhne, Joel und Samuel, gehören zu den festen Mitgliedern der Gruppe. Das Konzept des gemeinsamen Trainings komme jedenfalls gut an. Bislang sind es allerdings vor allem die Herren der Schöpfung, die mit ihrem Nachwuchs teilnehmen.

Jung und alt trainieren gemeinsam

„Das funktioniert richtig gut, die Kinder können sich von den Erwachsenen zum Beispiel viel abschauen“, so der Trainer. Zudem fühlten sich die ganz Kleinen gerade am Anfang sicherer, wenn ein Elternteil dabei ist. Ab sieben Jahren dürfen die Kinder beim Training mitmachen. Nach oben hin gibt es keine Grenze.

Mülheim Probetraining möglich Ein Probetraining ist jederzeit kostenfrei ab einem Alter von sieben Jahren ohne Voranmeldung möglich. Es findet dienstags in der Sporthalle Gathestraße und freitags von 18 bis 20 Uhr in der Sporthalle am Schildberg statt. Interessierte können unter kampfkunst@gmail.com Kontakt aufnehmen.

„Natürlich macht sich bei einigen Übungen der Erfahrungsunterschied bemerkbar“, so Bielak. Der jüngste Teilnehmer ist der sechsjährige Jason, der Älteste der Gruppe ist 43 Jahre alt. Das sei aber kein Problem, dann wird die Gruppe eben kurzerhand aufgespalten.

Platz genug ist in der Sporthalle an der Gathestraße, wo das Training dienstags stattfindet. Zudem sind immer bis zu drei erfahrene Trainer dabei. Neben den Bielak-Brüdern, die beide den Titel des 4. Karate Dan tragen, gehört auch Daniel Winitzki (2. Dan.) zum Trainerteam. Alle drei kommen ursprünglich aus der Karate-Abteilung des DTV.

Abheben von anderen Kampfsportarten

„Wir wollten uns ein bisschen von den starren, traditionellen Vorgaben lösen“, erklärt der Abteilungsleiter den Wechsel zur Kampfkunst. So setzt sich das Training der Bielak-Brüder aus ganz unterschiedlichen Kampfkünsten zusammen.

Abteilungsleiter Martin Bielak gehört zu den Gründungsmitgliedern der Abteilung. Foto: Michael Dahlke / FUNKE Foto Services

Es bedient sich aus traditionellen Elementen des Karate, Hapkido oder Taekwondo genauso wie aus modernen Sportarten wie Kickboxen. So kommen beim Training gerne auch mal Boxsäcke oder „Pranken“ zum Einsatz. „Weil kein Verband dahintersteht, sind wir freier in Entscheidungen und in der Gestaltung des Unterrichts“, so der Kampfsportler. Anregungen könne man sich überall holen und dadurch bei der Trainingsgestaltung mehr mit der Zeit gehen.

Kinder zu mehr Bewegung animieren

So geht es beim zweistündigen Training, das mit einem gemeinsamen Aufwärmspiel beginnt, viel um Selbstverteidigung, Beweglichkeit, Kondition und Körperbeherrschung, aber eben auch Selbstvertrauen und Disziplin.

„Wir wollen Kinder und Jugendliche zu mehr Bewegung animieren und ihnen damit auch ein anderes Körperbewusstsein vermitteln“, so Bielak, der 1992 mit der Kampfkunstausbildung angefangen hat. Der individuelle Fortschritt jedes einzelnen stehe dabei im Vordergrund, nicht der Wettkampf. An Turnieren nehmen die Sportler deshalb nicht teil.