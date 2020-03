Die Damen des SV Mülheim-Nord belegen den dritten Rang

Mülheim. Eine starke Saison hat die Damenmannschaft des SV Mülheim-Nord in der 2. Bundesliga gespielt. Und am Ende war dann sogar noch mehr drin.

Auf einem beachtlichen dritten Platz landete das Schach-Frauenteam des SV Nord in der Abschlusstabelle der 2. Bundesliga. Die Bilanz: drei Siege, ein Unentschieden und zwei Niederlagen. Die Partie gegen den SK Langen fiel aus, weil der Gegner sein Team während der Saison zurückgezogen hatte.

Der letzte Doppelspieltag in Hamburg begann mit einer knappen und überraschenden 2,5:3,5-Niederlage gegen den Delmenhorster SK. Marina Limbourg (gegen Inken Meijerink) und Catalina Hiebsch (gegen Bente Zöllner) konnten ihre Partien an den Positionen zwei und drei gewinnen. Unentschieden spielte Carolin Frank gegen Emmilie König am fünften Brett.

Platz zwei knapp verpasst

Besser machten es die Mülheimerinnen im Duell gegen Spieltags-Ausrichter Hamburger SK II beim 3,5:2,5-Erfolg. Erneut triumphierten Marina Limbourg (gegen die Norwegerin Ellisiv Reppen) und Catalina Hiebsch (gegen die Rumänin Ileana Rogozenco). Auch Carolin Frank bestätigte ihre gute Form und bezwang Constanze Wulf. Am sechsten Brett erreichte zudem die Mülheimerin Kordula Lebioda-Dette ein Remis gegen Stephanie Tegtmeier.

Durch die Niederlage am Vortag hatten es die Mülheimerinnen verpasst, noch den zweiten Tabellenplatz zu belegen. Aber auch Rang drei gilt als Erfolg.