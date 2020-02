Dümptener Füchsinnen sind beim Verfolger zu Gast

Ihre gute Ausgangsposition für die Playoffs um die deutsche Meisterschaft wollen die Floorballerinnen der Dümptener Füchse am Wochenende erfolgreich verteidigen.

Der Spitzenreiter ist am Samstag zu Gast beim punktgleichen Verfolger UHC Sparkasse Weißenfels (15 Uhr, Stadthalle). Am Sonntag laufen die Mülheimerinnen beim Bundesliga-Tabellendritten MFBC Leipzig/Grimma auf (13 Uhr, Muldentalhalle in Grimma).

Hinspiele waren hart umkämpft

„Wir wollen alles geben, um den Spitzenplatz auch nach den beiden Partien zu belegen. Die Hinspiele waren schon hart umkämpft. Damals konnten wir vier Zähler erobern. Auch dieses Mal erwarte ich jeweils einen engen Spielausgang. Wir können am Sonntagabend als Tabellenführer, aber eben auch als Zweiter oder Dritter nach Hause kommen“, beschreibt Kapitänin Lena Best die Situation.

Am vergangenen Spieltag erlebten die Weißenfelserinnen eine böse Überraschung, als sie dem Tabellenletzten Wernigerode mit 5:7 unterlagen. Lena Best: „Sie sind nun ganz besonders gefährlich, weil sie auf Wiedergutmachung aus sein werden.“ Bei den Füchsinnen fehlen in beiden Spielen Corinna Elsemann, Greta Melchert, Annika Hinz und Pia Rother. Lea Hübel spielt nur am Samstag.