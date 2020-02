Mülheim. Gegen den Turnerbund Wülfrath II ist der SV Heißen in der Favoritenrolle. Allerdings ist der Kader der Mülheimer nicht gut gefüllt.

Dünner Kader soll den SV Heißen in der Spur halten

Die Handballfrauen des SV Heißen empfangen am Sonntag, um 16.30 Uhr, an der heimischen Sporthalle an der Kleiststraße den Turnerbund Wülfrath II. Die Wülfratherinnen stehen derzeit auf dem zwölften Tabellenplatz mit nur einem Punkt Vorsprung auf einen Abstiegsplatz.

Dementsprechend motiviert werden die Gäste wohl zur Sache gehen, um etwas Zählbares aus Heißen mitzunehmen und sich damit vom Tabellenkeller weiter zu distanzieren. Aber auch spielerisch sei die Wülfrather Reserve nicht zu unterschätzen. „Das ist kein Fallobst, wir werden uns schon bemühen müssen“, meint Heißens Trainer Jens Doleys.

Heißen drohen Personalsorgen

Zumal der Heißener Kader für Sonntag ausgedünnt ist. So ist etwa Sarah Brügge beruflich verhindert und Anna Eifert kann aus gesundheitlichen Gründen nicht spielen. Ebenfalls gesundheitlich noch angeschlagen ist Jennifer Reschke. Die Spielmacherin der Heißenerinnen konnte die Woche über nicht trainieren, wird aber wohl zumindest erstmal mit auf der Bank sitzen.

Hoffnung gibt Doleys dabei auch der Auftritt seiner Mannschaft in der Vorwoche gegen den HC Wermelskirchen. „Da waren wir auch schon eher schlecht besetzt und haben 50 Minuten sehr gut gespielt“, so der Heißener Trainer.

Heißen hat ersten Vergleich gewonnen

Das Hinspiel hatte der SVH mit 24:20 ebenfalls für sich entschieden. Eine spielbestimmende Spielerin ist Doleys dabei nicht besonders im Gedächtnis geblieben. „Die sind alle recht flott auf den Beinen, da können wir keine stehen lassen“, sagt er. Mit einem Sieg und dann 20 Punkten auf dem Konto könnte sich der SVH weiter vom Mittelfeld distanzieren und wieder näher an die Spitzengruppe heranrücken.