Endspurt: Mülheimer Sportlerwahl läuft noch bis Freitagabend

Mülheim. Noch bis Freitagabend läuft die Abstimmung in den drei Kategorien. Zum ersten Mal könnte der eine Bruder auf den anderen folgen.

Endspurt bei der Abstimmung zu Mülheims Sportler des Jahres 2019. Noch bis Freitagabend, 23.59 Uhr, kann auf muelheim-ruhr.de für den besten männlichen und weiblichen Athleten sowie für das favorisierte Team abgestimmt werden. Geehrt werden die Sieger schließlich im Rahmen der Medl-Nacht der Sieger am 21. März. Bislang läuft die Beteiligung am Votum zufriedenstellend.

Die Zahl der bislang abgegebenen Stimmen bewege sich im vierstelligen Bereich, teilte David Lohmann vom Mülheimer Sportservice am Mittwoch auf Anfrage mit. „Die Zahl der Stimmen liegt bisher ungefähr auf dem Niveau der vergangenen Jahre“, so Lohmann. Zwischenstände werden selbstverständlich noch nicht verraten.

Folgt Rommelmann auf Rommelmann?

Bei den Herren könnte es zu einem Novum kommen. Hieß der Sportler des Jahres 2018 Julius Rommelmann, ist diesmal sein Bruder Jonathan Rommelmann nominiert. Der Ruderer gewann im vergangenen Jahr WM-Bronze und EM-Gold sowie den Gesamtweltcup im leichten Zweier In diesem Jahr könnte er an den Olympischen Spielen in teilnehmen. 2015 wurde Rommelmann schon einmal Mülheims Sportler des Jahres.

Das Ziel Olympia hat auch Damian Wierling vor Augen. Mülheims bester Schwimmer ist der Sportler des Jahres von 2017.

Bosserhoff einziger Mannschaftssportler unter den Nominierten

Herausgefordert werden die beiden vermeintlichen Favoriten vom zweifachen Hockeymeister Niklas Bosserhoff, der 2019 zudem noch die U21-Europameisterschaft mit dem Nationalteam gewann.

Ringer und Junioren-WM-Teilnehmer Samuel Bellscheidt sowie Badmintonspieler Malik Bourakkadi, deutscher U17-Meister im Doppel, komplettieren den Stimmzettel.

Sportlerin des Jahres wird eine Debütantin

Bei den Damen wird es in jedem Fall eine neue Sportlerin des Jahres geben. Mit der Leichtathletin Verena Meisl (2017) und der Badminton-Nachwuchsspielerin Selin Hübsch (2018) haben aber zwei ehemalige Talente des Jahres ihre Entwicklung bestätigt und es diesmal auf den Stimmzettel der „Großen“ geschafft.

Die Uhlenhorster Kapitänin Maike Schaunig vertritt die Sportart Hockey. Sie gewann die Bronzemedaille bei der neu eingeführten Pro League und schaffte mit dem Nationalteam die Olympia-Qualifikation.

HTCU kann seinen Titel verteidigen

Ebenfalls mit dabei: Lotta Bendiek, die U21-Europameisterin im Kanupolo, und Silvana Lichte, Junioren-WM-Teilnehmerin im Pètanque.

Den Titel als Mannschaft des Jahres kann der HTC Uhlenhorst verteidigen, ebenso wie er seinen deutschen Meistertitel verteidigt hat. Die Herausforderer sind die Floorball-Damen der Dümptener Füchse, der Mülheimer Schützenverein, die Schwimm-D-Jugend der SG Mülheim und das Badminton-U17-Mixed Jarne Schlevoigt und Julia Meyer vom 1. BV Mülheim.

Mülheims neue führende Fußballmannschaft Blau-Weiß Mintard oder ein aufstrebendes Team wie der VfB Grün-Weiß Mülheim haben es nicht auf den Stimmzettel geschafft.