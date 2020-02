Enges Rennen zwischen VfB Speldorf und Croatia Mülheim

Mülheim. In der Fußball-Leistungsklasse der A-Junioren liefern sich zwei Mülheimer Mannschaften ein enges Rennen um die Meisterschaft.

Es ist ein echtes Kopf-an-Kopf-Rennen, dass sich der SC Croatia und der VfB Speldorf aktuell in der Fußball-Leistungsklasse der A-Junioren liefern. Am Samstag zog der VfB wieder mit Croatia gleich. Und „gleich“ ist in diesem Fall wörtlich zu nehmen.

Denn nach dem klaren 6:1 (2:1)-Auswärtserfolg des Tabellenzweiten bei TuRa 88 Duisburg haben beide Mülheimer Teams 27 Punkte auf dem Konto und weisen ein Torverhältnis von plus 29 auf. Croatia hat 42:13 und Speldorf 41:12 Treffer erzielt.

Union 09 muss im Duell der Verfolger abreißen lassen

Der SC hatte schon am letzten Wochenende ein 3:0 gegen Voerde vorgelegt und hatte diesmal spielfrei. Beide liegen einen Punkt vor dem nicht aufstiegsberechtigten FSV Duisburg II und sechs Zähler vor dem TuS Union 09, der das Duell der beiden Verfolger beim FSV mit 0:3 (0:0) verlor und damit die beiden Kontrahenten vorerst ziehen lassen muss.

Andere Sorgen hat der MSV 07: Er hat nach einer 3:4 (1:2)-Niederlage gegen Genc Osman weiter nur einen Punkt Vorsprung auf die direkten Abstiegsplätze. Dreimal konnte der MSV einen Rückstand ausgleichen.

B-Junioren: Speldorf feiert 12:1-Kantersieg

Bei den B-Junioren hingegen stellt der Spielverein das beste Mülheimer Team. Das bleibt auch nach einem 2:2 (1:2) im Verfolgerduell beim TuS Mündelheim so. Der MSV fiel aber vom dritten auf den vierten Platz zurück. Direkt hinter ihm steht der VfB Speldorf nach einem 12:1 (6:0)-Kantersieg über Viktoria Buchholz.

Mit demselben Resultat endete das Duell des TSV Heimaterde gegen den Tabellenzweiten FSV Duisburg – allerdings für die Duisburger. Der spielfreie SC Croatia II bleibt mit nur einem Punkt Tabellenletzter.

C-Junioren: Saarner Vorsprung auf die Relegationsplätze bröckelt

Nur eines der beiden Mülheimer Teams in der Leistungsklasse der C-Junioren kam an diesem Wochenende zum Einsatz. Ohne Erfolg. Mit 1:6 (0:3) unterlag der TuSpo Saarn dem SV Genc Osman Duisburg. Die Niederlage ist umso bitterer, als dass die Duisburger auf dem ersten Relegationsplatz nun auf zwölf Punkte kommen. Die Saarner haben also nur noch vier Punkte Vorsprung.

Union 09, an diesem Wochenende spielfrei, bleibt mit null Punkten Vorletzter und duelliert sich mit dem ebenfalls punktlosen TV Jahn Hiesfeld darum, nicht zweiter direkter Absteiger neben dem zurückgezogenen Team von Tura 88 Duisburg zu werden.

D-Junioren: Union spielt nur Remis gegen den Letzten

Deutlich besser sind die D-Junioren der Unioner unterwegs. Allerdings kamen sie diesmal nicht über ein 1:1 (1:0) beim Tabellenletzten TSV Bruckhausen hinaus. Union bleibt Vierter. Auf Rang sechs steht der VfB Speldorf, der sich dem neuen Siebten DJK Vierlinden mit 0:1 (0:1) geschlagen geben musste.

Ebenfalls mit 0:1 (0:1) verlor der MSV 07 gegen den Tabellendritten Rhenania Hamborn. Die „07er“ haben damit nur noch zwei Punkte Vorsprung vor dem ersten Relegationsplatz.