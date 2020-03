Mülheim. In der 2. Bundesliga haben die Dümptener Füchse zwei Siege gefeiert. In Münster mühelos, gegen die Baltic Storms ging es in die Verlängerung.

Zwei Siege in Folge feierten die Dümptener Füchse in der 2. Floorball-Bundesliga. Zunächst gewannen sie das Nachholspiel beim BSV Roxel in Münster mit 6:4.

Dann folgte ein 5:4-Erfolg nach Verlängerung über die Baltic Storms. Zwei Spieltage vor dem Saisonende belegen die Mülheimer unter sieben Mannschaften den vierten Tabellenplatz.

Dümpten dreht Rückstand gegen Münster

Die 80 Zuschauer in der Sporthalle des Schulzentrums Münster mussten bis zur 25. Minute warten, ehe den Gastgebern der erste Treffer gelang. Danach sorgte Tim Osterkamp für eine 3:1-Führung der Gäste. Beim Stand von 4:3 aus Mülheimer Sicht – zwischenzeitlich hatte Jens Kürbis ein Tor für die Füchse erzielen können — war die Partie im dritten Abschnitt noch völlig offen.

Dann sorgte der glänzend aufgelegte Tim Osterkamp mit zwei weiteren Treffern für eine 6:3-Führung und somit für die Vorentscheidung.

Langes Zittern gegen die Baltic Storms

Schwerer taten sich die favorisierten Dümptener am Tag darauf gegen die Baltic Storms. Kevin Buckermann, Jens Kürbis, Jan Niklas Buckermann und Fabian Hehn konnten den gegnerischen Keeper überwinden. Aber auch Füchse-Keeper Till Reimer musste in 60 Minuten vier Mal hinter sich greifen. In der Verlängerung machte dann Stürmer Jan Niklas Buckermann mit dem Treffer zum 5:4-Endstand den Sack zu.

Am kommenden Samstag sind die Mülheimer beim TV Eiche Horn Bremen zu Gast (18 Uhr). Zum Saisonausklang erwarten sie die Hannover Mustangs (15. März, 16 Uhr, Holzstraße).