Erworbene Tickets für die Yonex German Open werden erstattet

Mülheim. Die Veranstaltung sollte eigentlich im März stattfinden. Nun wird darum gebeten, sich gekaufte Tickets erstatten zu lassen. Dafür gibt es drei Wege.

Das Internationale Organisationskomitee der 63. Internationalen Badmintonmeisterschaften von Deutschland bittet darum, erworbene Karten für die Yonex German Open zeitnah zurückzugeben. Die Veranstaltung sollte eigentlich vom 3. bis zum 8. März in Mülheim stattfinden, wurde aber aufgrund des Coronavirus abgesagt.

Nachholtermin nicht sicher

Zahlreiche Karten wurden an einer offiziellen Vorverkaufsstelle oder in der Geschäftsstelle des Deutschen Badminton-Verbandes (DBV) erworben. Da nicht klar ist, ob das Turnier noch in diesem Jahr nachgeholt werden kann, ist die Rückabwicklung der Tickets möglich, der Ticketpreis wird erstattet und die Karten können nicht für andere Veranstaltungen verwendet werden.

Wer sein Ticket in einer Vorverkaufsstelle erworben hat, bekommt das Geld auch dort zurückerstattet. Sollte es zu Problemen kommen, wird um Kontaktaufnahme mit dem Ticketportal Reservix (tickets@reservix.de) gebeten. Wer die Karte in der DBV-Geschäftsstelle erworben hat, erhält die Rückerstattung im Haus des Sports an der Südstraße 25, 45470 Mülheim. Es muss vorher ein Termin unter der Telefonnummer 0208/3082714 oder per Mail (office@german-open-badminton.de) vereinbart werden. Alle Tickets, die online oder an der Tickethotline erworben wurden, sind bereits rückabgewickelt.