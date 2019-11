Ein Garant für ein volles Haus und tolle Stimmung sind die Deutschen Staffelwettbewerbe der Jugend, genannt DMSJ, die im Thurmfeldbad in Essen stattfanden. Erfolgreich im Becken waren die Sportler der SG Mülheim

„Am Samstag hat man schon gemerkt, dass die E-Jugend nicht mehr dabei ist. Es war nicht so ganz überfüllt auf den Rängen“, sagte Mülheims Chefcoach André Engel, der das Konzept des KidCups, der anstelle der DMSJ für die E-Jugend etabliert wurde, noch für ausbaufähig hält.

Vereine müssen für KidsCup großen Aufwand betreiben

„Der Aufwand, um daran teilzunehmen, ist halt hoch und man braucht eine Menge Schwimmer für die 8x25m Staffeln. Drei vereinsübergreifende Wettkämpfe, die aber keine offiziellen sind, aber trotzdem durchgeführt werden müssen, verlangen von den Trainern eine Menge Arbeit und Zeit ab. Unsere Mülheimer konnten diese Wettkampfklassen mit oder gegen die Schwimmer der SG Essen absolvieren, kleinere Vereine werden ihre Probleme haben.“

Der KidsCup selber wird dann am morgen des zweiten Tages der DMSJ abgehalten. Mit dem Ergebnis war Trainerin Karin Bernhard sehr zufrieden: „Ein zweiter Platz in diesem starken Revier lässt für die nächste Runde auf NRW-Ebene hoffen.“

DMSJ-Teams schwimmen schnell

Aber auch die DMSJ Mannschaften lieferten ab. So siegte die erste Mannschaft der weiblichen D-Jugend in der Besetzung Mira Bell, Thalea Noelle Bermann, Cleo Hentschke, Milla Präsang, Julia Rühl und Franziska Vogt.

Die zweite Mannschaft der weiblichen D-Jugend erreichte den vierten Platz. Die Jungs der D-Jugend sowie die weibliche C-Jugend und die weibliche und männliche A-Jugend erkämpften sich die Silbermedaille. Bronze gab es für die weibliche B-Jugend. Männliche C und B-Jugend wurden nicht aufgestellt.

Nächste Etappe findet in Wuppertal statt

André Engel und sein vollständig anwesendes Team zeigten sich sehr zufrieden über die Ergebnisse. „Cleo Hentschke schwimmt über 100m Freistil 1:06 Minuten, Arleen Rumbaum über 100 Meter Brust 1:12 Minuten. Damit hätten sie sich für die deutschen Kurzbahnmeisterschaften qualifiziert.“

Am 30. November und 1. Dezember steht in der Wuppertaler Schwimmoper das DMJSJ NRW Finale an. Die Mülheimer sind mit beiden A- und D-Jugendteams sowie der weiblichen C-Jugend qualifiziert. Die erste Mannschaft der E-Jugend nimmt am KidsCup teil.