Galopprennen in Mülheim fällt aus - aber nicht wegen Corona

Der Boden auf der Mülheimer Rennbahn lässt es derzeit nicht zu, dass dort galoppiert wird. Denn Renntag am kommenden Sonntag fällt deshalb aus.

Mülheim. Der Renntag am kommenden Sonntag am Mülheimer Raffelberg fällt aus. Ursache dafür ist diesmal aber nicht die Corona-Pandemie.

Nach den erfolgreichen Galopprenn-Veranstaltungen zu Nikolaus und am zweiten Weihnachtsfeiertag beginnt das neue Jahr für den Rennclub Mülheim mit einer Absage.

Allerdings trägt ausnahmsweise einmal nicht die Corona-Pandemie daran schuld, dass der erste Galopprenntag am Raffelberg nicht stattfinden wird. Nach den zahlreichen Niederschlägen an den vergangenen Tagen und der Beanspruchung an den beiden Renntagen im Dezember ist schlichtweg der Boden zu tief und zu uneben.

Saisonstart in Mülheim erst im April

„Weitere Rennen sind im Moment nicht durchführbar. Vor allem der Schlussbogen befindet sich in einem sumpfigen Zustand. Zudem sind ja an den kommenden Tagen weitere Regen- und auch Schneefälle angesagt“, sagt Günther Gudert.

Der Rennclub-Geschäftsführer fügt hinzu, dass er sich vor dem Entschluss mit den in Mülheim ansässigen Trainern Jean-Pierre Carvalho und Axel Kleinkorres abgesprochen habe. In einer Pressemitteilung des Rennclubs heißt es: „Der Vorstand des Rennclubs hat sich zur Absage entschlossen, um auch Menschen und Tiere vor eventuellen Schäden zu schützen.“

Damit verschiebt sich der Saisonstart auf der Galopprennbahn am Raffelberg um drei Monate. Am Sonntag, 3. April, ist die nächste Veranstaltung geplant.

