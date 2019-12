Handballerinnen von Styrum 06 kassieren klare Heimniederlage

Mülheim. Gegen die HSG SC Phönix Essen/DJK Grün Weiß Werden verloren die Styrumerinnen in der Landesliga mit 21:32. Bereits zur Pause stand es 12:17.

Die Landesliga-Handballerinnen der DJK Styrum 06 haben Zuhause deutlich gegen die HSG SC Phönix Essen/DJK Grün Weiß Werden verloren. Am Ende stand es 21:32. Damit konnte sich das Team von Trainer Gunnar Müller nicht wie erhofft, weiter Luft zu den Abstiegsplätzen verschaffen. Zwei Punkte trennen sie weiterhin vom Tabellenelften, dem Team CDG/DAV Barmen.

Die Styrumerinnen verschliefen erneut gleich die Anfangsphase und lagen frühzeitig zurück. Nach rund zwölf Minuten stand es 7:3 für die Gäste aus Essen und die Styrumerinnen liefen lange Zeit dem Vier-Tore-Rückstand hinterher. Zur Pause erhöhten die Spielgemeinschaft sogar nochmal auf 17:12.

Guter Start nach der Pause

Nach der Pause starteten die „06erinnen“ deutlich besser und kämpften sich wieder auf zwei Tore heran (17:19 und 18:20). Allerdings konnten sie das nicht halten, zu viele Kräfte hatten sie wohl während der Aufholjagd gelassen. So wurden sie in der Schlussphase nahezu überrannt und unterlagen am Ende mit elf Toren. Ein Sonderlob gab es trotzdem für Daniela Gitzler und Simona Deutschländer, die ein gutes Spiel und den Großteil der Styrumer Tore machten.

DJK Styrum 06 - HSG Phönix Essen/DJK Grün Weiß Werden 21:32 (12:17)

DJK: Bednorz - Stöckl, Gitzler (9), Bachmann, Deutschländer (7), Stautenberg (1), Schaare, Zutt (4), Nell, Folger