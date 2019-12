Hockeyspieler des Kahlenberger HTC überzeugen erneut

Sieben Punkte nach drei Spieltagen in der 2. Bundesliga: Die Hallenhockey-Mannschaft des Kahlenberger HTC hat seine Fans damit schon in der Vorweihnachtszeit reich beschenkt. Nach dem Auftaktsieg in der Vorwoche gewannen die Mülheimer am Samstag bei Schwarz-Weiß Köln mit 5:4 (4:2). Am Sonntag folgte ein 7:7 (4:2)-Unentschieden beim DSD Düsseldorf. Der letzte Treffer fiel nach der Schlusssirene.

In Köln war wieder Thorben Pegel der überragende Akteur. Vor 350 Zuschauern erzielte der Stürmer vier der fünf Kahlenberger Tore. Außerdem war Kevin Kleine-Klopries für die Gäste erfolgreich. Die erfahrenen Spieler sind im KHTC-Kader einfach unersetzbar. „So abgezockt wie Thorben Pegel sind unsere Stürmer leider nicht“, sagte Kölns Teammanager Tim Aichinger.

Strafecke muss wiederholt werden

Am Sonntag sah es zunächst danach aus, als könne der KHTC mit einer blütenweißen Weste aus dem Wochenende herausgehen. In Düsseldorf führten die Mülheimer mit 4:1. In der zweiten Halbzeit drehten aber die Gastgeber mit den ehemaligen Uhlenhorstern Jonas Weißner (Tor), Victor Häbel und Luis Brock auf. Fünf Minuten vor Schluss brachte Häbel den DSD mit 7:6 in Führung. Mit dem letzten Angriff holten die Kahlenberger noch eine Strafecke heraus. Die Zeit lief ab, die letzte Chance: Mehrmals musste die Strafecke wiederholt werden. Schließlich erzielte Lukas Kossol den umjubelten 7:7-Ausgleich. „Das war eine geschlossene Teamleistung. Wir sind mit dem Saisonstart sehr zufrieden“, sagte KHTC-Spielertrainer Philip Hüsgen.