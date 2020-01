HSG Mülheim ist beim Schlusslicht in der Pflicht

Die HSG Mülheim trifft Samstag (17.30 Uhr) auf das Tabellenschlusslicht TV Ratingen II. Auswärts will die HSG die Ratinger „nicht aufgrund ihres Tabellenplatzes unterschätzen“, sagt Trainer Fabio Carlo.

„Wir wollen jeden Gegner 100 Prozent ernst nehmen.“ Zumal der Turnverein zum Beispiel den VfR Saarn (28:23) und die SG Überruhr (31:23) geschlagen hat. Beides Mannschaften, gegen welche die HSG sich ihrerseits schwergetan hat. Gegen Saarn gab es die bislang letzte Niederlage für die HSG.

HSG Mülheim will den Schwung mitnehmen

Für das erste Spiel im neuen Jahr hofft Carlo, dass sein Team, den Schwung aus den Stadtmeisterschaften und vor allem dem Sieg gegen Verbandsligist HSV Dümpten mitnehmen kann. „Wenn wie die Leistung wieder abrufen können, bin ich guter Dinge“, so der Coach.

Ziel sei es, dem Spiel frühzeitig den eigenen Stempel aufzudrücken. Deshalb haben beim Training nochmal die spielerischen Elemente und das Tempospiel über die erste und zweite Welle im Fokus gestanden. Derzeit ist der Kettwiger SV als Trainingsgast bei der HSG in der Halle. „Deswegen haben wir viel gegeneinander gespielt.“

Personelle Fragezeichen bei den Mülheimern

Personell gibt es vor dem Spiel in Ratingen noch einige Fragezeichen. Zwar sind die beiden Schöneich-Brüder Luca und Kieron nach überstandener Krankheit wieder in den Kader zurückgekehrt. Dafür ist in dieser Woche Rückraumspieler Sebastian Engels krank ausgefallen.

Zudem ist der Einsatz von Phil Richter unklar, weil er sich beim Training nach einem Zusammenstoß eine Kopfverletzung zugezogen hat. Fehlen werden zudem Hendrik Teuffer und Calvin Stattrop.