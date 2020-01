HSG Mülheim muss die Ratingen-Pleite verdauen

Das Duell gegen die SG Tura Altendorf wird für die Landesliga-Handballer der HSG Mülheim am Samstagabend (19.30 Uhr, Boverstraße) aus mehreren Gründen kein Spiel wie jedes andere.

Denn das Team unter der Leitung des noch jungen Trainers Fabio Carlo musste letztes Wochenende beim TV Ratingen II die erste Klatsche hinnehmen. Dies kam überraschend, standen die Ratinger doch auf dem letzten Tabellenplatz. Die Niederlage war umso ärgerlicher, hätte sich die HSG doch mit einem Sieg erstmals von Verfolger Bayer Uerdingen absetzen können. So stehen beide Mannschaften weiterhin punktgleich hinter Spitzenreiter TuS Lintorf II.

Trainer fordert mannschaftlich geschlossenen Auftritt

Wie die Mannschaft mit dem enttäuschenden Auftritt umgeht, wird sich nun zeigen. Trainer Carlo fordert jedenfalls einen „mannschaftlich geschlosseneren Auftritt“, wie er sagt. „Wir wollen wieder mehr als Team zusammenspielen und nicht nur in Einzelaktionen gehen“, so Carlo. Insbesondere das Angriffsspiel kam zuletzt nicht so richtig in Schwung und hakte an vielen Stellen. Da möchte der Coach „klarere Entscheidungen“ sehen. Deshalb standen beim Training neben Athletik und Kraft vor allem die spielerischen Elemente im Mittelpunkt.

Die SG Tura Altendorf steht derzeit auf dem achten Tabellenplatz. Zuletzt hat sie im Derby gegen Altendorf 09 eine beachtliche Niederlage kassiert und dabei nur neun Tore erzielt. Unterschätzen wird die HSG den Gegner allerdings nicht. „Da haben wir aus der letzten Woche gelernt“, so Fabio Carlo.

Ex-Trainer Daniel Hellenbrandt kennt die HSG noch bestens

Nicht zuletzt auch, weil auf der gegnerischen Trainerbank mit Daniel Hellenbrandt der ehemalige Trainer der HSG sitzt. „Er kennt uns in- und auswendig und wird seine Mannschaft bis in die Haarspitzen motivieren“, vermutet Carlo. Hellenbrandt hat die Altendorfer zum Saisonbeginn übernommen.

Leichter wird es für die Spielgemeinschaft zudem nicht, weil sie einige angeschlagenen Spieler hat. Alexander Heß, Marcel Günther und Calvin Stattrop sind noch krank. Definitiv ausfallen werden Yannick Hinz (berufsbedingt) sowie der verletzte Marco Schroer.