HSG Mülheim siegt im Verfolgerduell gegen Bayer Uerdingen

Landesligist HSG Mülheim hat das Verfolgerduell gegen Bayer Uerdingen mit 34:26 (14:15) klar gewonnen. Am Ende fiel das Ergebnis vielleicht etwas zu deutlich aus, denn beide Mannschaften waren lange Zeit auf Augenhöhe.

Die Mülheimer Spielgemeinschaft, die auf Yannick Hinz verzichten musste, kam vor heimischem Publikum gut aus den Startblöcken und führte nach zehn Minuten mit 6:1. Dann aber wurden sie vor allem in der Abwehr nachlässig und gingen nicht mehr mit letzter Konsequenz zur Sache.

Uerdingen dominiert im Eins-gegen-Eins

Dies nutzten die Gäste aus Uerdingen immer wieder aus, um sich im Eins-gegen-Eins durchzusetzen. Auch in der Offensive ging die HSG zu fahrlässig mit ihren Chanchen um. So holte Bayer Tor um Tor auf und glich in der 23. Minute aus.

Selbst das Unentschieden konnten die Hausherren nicht mehr in die Pause retten, nach 30 Minuten gingen die Uerdinger erstmals in Führung. „Wir haben nach etwa 15 Minuten den Faden verloren“, sagte Trainer Fabio Carlo. Vorne waren dem Coach die Abschlüsse zu hektisch und verfrüht. „Hinten haben wir uns nicht mehr richtig reingehauen.“

Mülheimer Offensive kommt besser in Schwung

Nach der Pause lief es zumindest in der Offensive besser. Es waren vor allem Einzelaktionen, die zum Erfolg führten. Hier zeigten sich besonders Edin Mesevic und Phil Richter auf Halblinks beziehungsweise der Mitteposition als Aktivposten. Die Gastgeber eroberten sich in der 39. Minute die Führung zurück (19:18). Allerdings glichen die Gäste dann immer wieder aus.

Erst nach rund 45 Minuten konnten sich die Mülheimer nach langer zeit wieder deutlich absetzen. Stefan Weidner lief von Linksaußen ein und bekam am Kreis den Ball. Er verwandelte sicher zum 24:21.

Mülheimer Abwehr packt engagiert zu

Auch die anschließende Unterzahlsituation überstand die HSG nahezu unbeschadet. Weil nun auch die Abwehr engagierter zur Sache ging hatten es die Gäste zunehmend schwer, zu klaren Torchancen zu kommen. Die übrigen Würfe waren leichte Beute für Torhüter Hendrik Teuffer. „Wir sind in der zweiten Halbzeit wieder mehr in die Zweikämpfe gegangen“, lobte der Trainer.

Aus der sicher stehenden Abwehr kam nun auch das Tempospiel der Hausherren zum Zuge, die HSG baute ihre Führung aus. Dass der Sieg am Ende mit acht Toren deutlich an die Mülheimer ging, hatten sie auch ihrem Torhüter Marcel Günther zu verdanken, der in der Schlussphase noch drei Siebenmeter abwehrte.

Tabellenführer Lintorf ist in Reichweite

Die HSG hat nun noch einen Punkt Rückstand auf Uerdingen und könnte mit einem Sieg im Nachholspiel gegen den Kettwiger SV (Termin steht noch nicht fest) an Bayer vorbeiziehen. Sogar auch der Tabellenerste TuS Lintorf ist nach dem Remis gegen die SG Überruhr II nur noch vier Punkte von den Mülheimern entfernt, weil auch deren Spiel gegen Kettwig wegen des Coronavirus ausgefallen war.



HSG Mülheim - Uerdingen 34:26 (14:15)

HSG: Teuffer, Günther - Engels (6/1), T. Görgens, Heß (5), L. Schöneich (1), Schroer (4/3), K. Schöeneich (1), Weidner (2), Schnittker, Mesevic (9), Richter (4)