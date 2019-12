HSG Mülheim will gegen SG Überruhr II früh alles klar machen

Die Handballer der HSG Mülheim empfangen zum Jahresabschluss die SG Überruhr II. Das Spiel gegen den Tabellenelften der Landesliga beginnt um 19 Uhr in der Sporthalle an der Boverstraße.

Bei einem Sieg der Mülheimer wäre theoretisch der zweite Tabellenplatz drin. Dafür müsste allerdings der TV Angermund gegen Bayer Uerdingen verlieren. Solche Gedankenspiele stehen allerdings bei der HSG nicht im Vordergrund.

Am Spielkonzept gefeilt

„Wir haben eine gute Trainingswoche hinter uns“, sagt HSG-Trainer Fabio Carlo. Auch mit der Trainingsbeteiligung ist er mehr als zufrieden. Um die beiden Neuzugänge, Luca Schöneich und Calvin Stattrop, noch besser einzubinden, hat die HSG vor allem an ihren Spielkonzepten gefeilt. Am Wochenende wird der Kader voll besetzt sein, auch Yannick Hinz, der in der Vorwoche beruflich eingebunden war, wird wieder ins Team zurückkehren. „Es sind alle da“, so Carlo.

Anders als im letzten Spiel, als die HSG die ersten zehn Minuten verschlafen hatte, will sie am Samstag vor heimischem Publikum von Anfang an „Gas geben und voll auf dem Platz sein“. Ziel dabei sei es, dem Spiel frühzeitig den Stempel aufzudrücken und so für klare Verhältnisse zu sorgen.