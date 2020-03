Mülheim. Einen Big Point im Kampf um den Klassenerhalt in der Verbandsliga haben die Handballer des HSV Dümpten eingefahren. Sie schlugen den Sechsten.

Dem HSV Dümpten gelingt gegen den TV Ratingen eine Überraschung. Das Kellerkind der Handball-Verbandsliga gewinnt gegen den Tabellensechsten TV Ratingen mit 26:25 (16:16) und holt damit wichtige Punkte im Abstiegskampf.

Die Dümptener gingen von der ersten Minute engagiert zur Sache und machten den Gästen klar, dass sie keine Punkte zu verschenken hatten. „Wir waren von Anfang an gallig und haben insgesamt nur wenige einfache Tore zugelassen“, sagte ein zufriedener Dümptener Trainer René Bülten. So brauchte der Favorit aus Ratingen bis zur 14. Minute, um überhaupt das erste Mal in Führung zu gehen.

Schwächephase ab der 20. Minute

Ab der 20. Minute leisteten sich die Hausherren allerdings dann eine kleine Schwächephase. Sie nutzten ihre Chancen nicht konsequent genug oder gaben nach technischen Fehlern den Ball leichtfertig her. So setzte sich der Turnverein erstmals deutlich ab (15:11).

„Aber wir haben dann nicht die Köpfe hängen lassen, sondern uns wieder rausgekämpft“, so Trainer Bülten. So stand es zum Pausenpfiff wieder Unentschieden (16:16). Möglich machte dies vor allem die Einwechslung von Torhüter André Lagerpusch, der sich fortan als sicherer Rückhalt erwies.

Kein optimaler Wiederbeginn für Dümpten

Die zweite Hälfte begann dann aber nicht optimal aus Dümptener Sicht. Technische Fehler ließen die Ratinger schnell auf 18:16 davonziehen. Auch die gewonnenen Bälle aus der 3-2-1-Abwehr konnten die Dümptener in dieser Phase zu häufig nicht in Tore ummünzen. So erhöhten die Gäste auf 21:18.

Erschwerend hinzu kam, dass Rechtsaußen Dominik Gernand nach einem groben Foul die Rote Karte sah. Denn in der ersten Halbzeit hatten die Dümptener in der Unterzahlsituation noch keine besonders gute Figur gemacht.

Personelles Übergewicht kippt schnell

Allerdings schickten die Unparteiischen kurz darauf gleich zwei Ratinger nacheinander vom Platz, so dass die personelle Überzahl wieder bei den „Rothosen“ lag. Die nutzten das beispielhaft aus, machten das Spiel breit und räumten zuerst für den Links- und dann für den Rechtsaußen ab. Damit war der Anschluss wiederhergestellt und der Ratinger Trainer sah sich gezwungen, eine Auszeit zu nehmen.

Danach machte den Gästen die offensive Dümptener Abwehr zu schaffen. Auf der linken Abwehrseite war es vor allem Neuzugang Simon Batz, der die Kreise des starken Ratinger Werfers Moritz Metelmann einengte. „Das hat er richtig gut gemacht, obwohl Simon noch nie in der 3-2-1 mit uns gespielt hat“, lobte Bülten. Der nächste Wurf der Ratinger landete im Dümptener Block und Justin Märker nutzte den Ballgewinn zum 21:21.

Auch Michalski fliegt mit „Rot“ vom Feld

In der 50. Minute wurde dann auch Kreisläufer und Abwehrchef Kevin Michalski mit einer Roten Karte auf die Tribüne geschickt. Den Siebenmeter aber, den es obendrauf gab, konnte Keeper Lagerpusch abwehren und hielt damit die Partie offen.

Für den neuerlichen Ausgleich sorgte Max Heitmann nach einem spektakulären Tempogegenstoß. Er fing den weiten Pass von Hanno Tebart im Sprung und netzte noch im Flug ein. Der Dümptener Linksaußen machte insgesamt eine gute Partie und erzielte nicht nur sechs Treffer, sondern kam dabei auch auf eine hundertprozentige Quote.

Zeitspiel verhindert die Entscheidung

Der anschließende Ratinger Angriff wurde mit Stürmerfoul abgepfiffen. Hanno Tebart brachte den HSV mit 26:25 in Führung, Ratingen scheiterte erneut an Dümptens Schlussmann. Der HSV hatte nun die Chance, alles klar zu machen. Allerdings zeigten die Schiedsrichter schnell Zeitspiel an und der HSV schloss zu hektisch ab.

14 Sekunden hatten die Ratinger noch Zeit, um den Ausgleich zu erzielen. Die Uhr tickte herunter, mit der Schlusssirene bekamen die Gäste einen Freiwurf zugesprochen – der musste direkt auf das Tor geworfen werden. Metelmann zog ab – drüber. Die Überraschung war perfekt.

Kein großer Sprung in der Tabelle

In der Tabelle konnte der HSV allerdings keine großen Sprünge machen, da auch der Solinger TB gepunktet hat. Somit sind beide Teams immer noch gleichauf. Der TB Wülfrath hat einen Punkt mehr.

HSV Dümpten – TV Ratingen 26:25 (16:16)

HSV: Strenger, Lagerpusch - Tebart (4), Heitmann (6), Hellmich (2/1), Aufm Kamp (2), Gernand, Michalski (1), Hofmeister, Muscheika, Anhalt (2), Batz (2), Märker (7), Neikes.