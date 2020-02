Der abstiegsbedrohte HSV Dümpten empfängt am Sonntag den TV Ratingen. Das Spiel in der Sporthalle Boverstraße beginnt um 18 Uhr. Erstmals wird dann auch Neuzugang Simon Batz für den Verbandsligisten auflaufen. Er soll die Dümptener von nun an und bis zum Saisonende beim großen Projekt „Klassenerhalt“ unterstützen.

Der 34-jährige Kreisläufer bringt Verbands- und Oberligaerfahrung mit und hat beim HC Wölfe Nordrhein und viele Jahre bei der SG Überruhr gespielt. „Simon bringt viel Qualität und Erfahrung mit. Er wird uns auf jeden Fall weiterhelfen“, sagt HSV-Trainer René Bülten.

Weiterer Neuzugang soll im Sommer nach Dümpten kommen

Auch für die kommende Saison können die Mülheimer einen weiteren Zugang vermelden. Rückraumspieler Patrick Kerger soll vom klassengleichen RWO TV kommen. „Patrick hat den Sport absolut verstanden, er kann im Rückraum auf jeder Position spielen“, lobt Bülten. Einziger Haken: sein Wechsel ist an eine Bedingung geknüpft, dass der HSV in der Liga bleibt.

„Das ist jetzt unsere wichtigste Aufgabe“, sagt auch der Dümptener Trainer. Da käme ein unerwarteter Sieg gerade zu rechten Zeit. Denn natürlich ist der Tabellensechste aus Ratingen der haushohe Favorit in der Partie. Im Hinspiel waren die Dümptener schon deutlich unterlegen (22:30). Aber dennoch gibt es auch Positives, woran sich der HSV aufrichten kann. Denn in der Vorsaison zum Beispiel haben die „Rothosen“ nämlich durchaus eine gute Figur gegen den Turnverein gemacht und von vier möglichen Punkten drei Stück geholt.

Ratingen im Rückraum stark

Allerdings müsste das Bülten-Team dafür vor allem den halbrechten Rückraumspieler, Moritz Metelmann, in den Griff bekommen. „Der ist für mich der beste rechte Rückraumspieler der Liga“, sagt der HSC-Coach anerkennend. Im Hinspiel ist es ihnen jedenfalls nicht gelungen, seine Kreise einzuengen.

Auch andere Mannschaften haben seine Stärke schon zur Genüge zu spüren bekommen, zuletzt noch der Bergische HC II bei der 30:34- Niederlage. Beim Tabellenführer Bergische Panther unterlagen die Ratinger in der Vorwoche nur mit einem Tor (28:29). Somit dürfte die Klasse der Gäste klar sein.

Dümpten muss im Angriff effizienter sein

Der HSV hatte sich zuletzt auch in der Offensive nicht gerade mit Ruhm bekleckert. Beim Pokalaus gegen den RWO ließen die Dümptener insgesamt zu viele Chancen liegen. „Wir müssen unsere Fahrkarten minimieren“, so Bülten nach der Niederlage.

Personell sieht es zumindest seit langer Zeit mal wieder gut aus. Ausfälle hat der Trainer nicht zu vermelden, sondern wird stattdessen sogar noch aussortieren müssen. Marco Hofmeister und Torhüter André Lagerpusch sind aus dem Urlaub zurück, auch die beiden Langzeitausfälle Daniel Neikes und Dominik Gernand haben ihren ersten Praxistest im Pokal bestanden. Zudem hat Matthias Grewe nach einem längeren Auslandsaufenthalt das Training wieder aufgenommen. Er soll wohl aber erstmal in der zweiten Mannschaft zum Einsatz kommen.