HSV-Reserve verlässt die Abstiegsränge

Die Reserve des HSV Dümpten hat sich einen wichtigen Punkt im Kampf um den Klassenerhalt in der Bezirksliga erkämpft. Sie rangen der GSG Duisburg in einer Partie, in der die Dümptener fast durchweg zurückgelegen haben, einen Punkt ab (21:21). Und dabei wäre am Ende sogar noch mehr drin gewesen.

Dabei legten die Mülheimer einen schwachen Start hin und liefen schon in der ersten Hälfte immer wieder einem Drei- oder Vier-Tore-Rückstand hinterher. In der 27. Minute setzten sich die Duisburger sogar auf fünf Tore ab (12:7).

Dümpten führt kurz vor Schluss

Auch nach der Pause zeigte sich ein ähnliches Bild. Bis zur 47. Minute führte der Tabellensiebte noch mit vier Toren (19:15). HSV-Trainer Sebastian Kreth nahm dann eine Auszeit, um nochmal an seine Mannschaft zu appellieren. Dies schien zu fruchten, denn in der Schlussphase spielten die Dümptener ihre Angriffe konzentrierter und auch die Abwehr stand besser.

Sechs Minuten vor dem Ende fiel der erste Ausgleichstreffer (20:20) und kurz darauf ging der HSV sogar in Führung (21:20). Diese konnten die Gäste aber nicht halten, im Gegenzug fiel der Ausgleich. Mit der Punkteteilung können die Mülheimer nach dem Spielverlauf aber zufrieden sein. Sie haben nach dem Punktgewinn nun einen Punkt Vorsprung vor der HSG Duisburg Süd-Senioren, die auf dem ersten Abstiegsplatz steht.

VfR Saarn verliert in Osterfeld

Mehr ausgerechnet hatte sich hingegen die Reserve des VfR Saarn gegen Tabellennachbarn HSC Osterfeld. Die Saarner verloren dort deutlich mit 26:31 (16:16). Dabei sah es zu Beginn noch gut für die Mülheimer aus, die in der ersten Halbzeit immer wieder mit einem oder zwei Toren führten.

In der zweiten Hälfte hatten dann aber die Osterfelder die Nase vorn, die sich ab der 40. Minute immer deutlicher absetzten. Auch zwei Auszeiten der Gäste in der Schlussphase konnten die Niederlage der Saarner nicht mehr verhindern.