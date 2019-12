HTC Uhlenhorst empfängt Rot-Weiss Köln zum Topspiel

Besser hätte der Start in die Hallenrunde für die Hockeyspieler der HTC Uhlenhorst kaum laufen können. Beim Doppelspieltag zum Auftakt sprangen für die Mannschaft des Trainergespanns Omar Schlingemann und Johannes Schmitz gleich zwei Siege heraus.

Während gegen den Crefelder HTC zwar das Ergebnis mit 8:5 passte, waren die Trainer noch nicht vollends vom Spiel ihrer Mannschaft überzeugt. Das änderte sich aber in der Partie gegen den Düsseldorfer HC. Mit einer Glanzvorstellung fertigten die Uhlenhorster die Gastgeber mit 12:3 ab und setzten sich mit dem Erfolg an die Spitze der Gruppe West.

Erstes Saison-Heimspiel

Am Wochenende steht für den HTCU gleich der nächste Doppelspieltag und auch das erste Heimspiel der Saison an. Am Samstag empfängt das Team von Omar Schlingemann und Johannes Schmitz den punktgleichen Tabellenzweiten Rot-Weiss Köln. Traditionell ein Topspiel in der Gruppe West. Los geht’s um 16 Uhr.

„Wir erwarten ein ganz anderes Spiel als am vergangenen Wochenende. Die Kölner werden ein anderes Tempo an den Tag legen und ein viel aggressiveres Pressing spielen“, glaubt Schlingemann. „Es wird ein großer Test für uns“, ist er sich sicher. Auch Co-Trainer Schmitz weiß um die Stärke der Gäste: „Rot-Weiss ist gut drauf und in der Staffel das Team, das uns vermutlich am meisten Probleme bereiten wird. Aber, wenn wir durch die Bank weg unsere Leistungen bringen, dann können wir uns gute Chancen ausrechnen.“ Klar ist für beide Trainer auch: „Rot-Weiss wird uns bis zur letzten Minute fordern.“ Darum liege der Fokus an diesem Wochenende klar auf dem Topspiel. Hinter Jan Schiffers Einsatz steht momentan allerdings noch ein Fragezeichen. Er ist leicht verletzt.

Blau-Weiß wird keine leichte Aufgabe

Ein ganz anderes Spiel, aber ein nicht wesentlich einfacheres dürfte es am Sonntag für den HTCU geben. Dann treffen die Uhlenhorster wieder auf ein Kölner Team, allerdings auswärts auf Blau-Weiß Köln. Die Gastgeber konnten bisher erst einen Punkt holen und stehen auf dem vorletzten Platz der Tabellen. Los geht es um 18 Uhr.

Auf die leichte Schulter werden die Uhlenhorster die Partie sicher nicht nehmen. Im vergangenen Jahr kassierten sie auswärts bei Blau-Weiß eine Niederlage. „Das ist ein erfahrenes Team, das es uns nicht leicht machen wird“, glaubt Schmitz. Schlingemann gibt außerdem zu bedenken: „Wir haben dann das Spiel gegen Rot-Weiss in den Knochen und müssen am Sonntagabend wieder extrem konzentriert zur Sache gehen. Vermutlich erwartet uns ein etwas defensiver ausgerichteter Gegner, der mehr auf Konter setzt.“

Klar wäre er enttäuscht, sollte sein Team nicht gegen Blau-Weiß gewinnen. „Aber wir können nicht davon ausgehen, dass wir dieses Spiel gewinnen. Auch das wird ein hartes Stück Arbeit“, betont er.