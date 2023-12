HTC Uhlenhorst hat seine Saisonziele wieder im Visier

Mülheim Sowohl die Damen als auch die Herren des HTC Uhlenhorst wollen sich für Hinspiel-Niederlage revanchieren. Und Punkte sind weiter dringend nötig.

Nach dem vergangenen Wochenende konnten die Hockeyspielerinnen und -spieler des HTC Uhlenhorst einmal kräftig durchatmen. Die Herren haben nach dem Remis bei Rot-Weiss Köln und dem Sieg gegen den Crefelder HTC wieder alle Chancen auf das Viertelfinale, die Damen nach dem Sieg über den CHTC alle Trümpfe im Kampf um den Klassenerhalt in der Hand.

Bevor es unter dem Weihnachtsbaum besinnlich wird, steht aber noch ein Doppelspieltag an. Zunächst geht es am Samstag für beide Mannschaften zum Düsseldorfer HC (Damen 14 Uhr, Herren 16 Uhr), am Sonntag sind die Damen dann beim Bonner THV gefordert (12 Uhr), die Herren wollen sich um 17 Uhr bei Schwarz-Weiß Neuss für die Hinspiel-Niederlage revanchieren.

Heiße Auswärtsspiele warten auf den HTC Uhlenhorst

Was in der Herren-Bundesliga derzeit möglich ist, hat das vergangene Wochenende einmal mehr gezeigt. Rot-Weiss Köln, zugegebenermaßen ersatzgeschwächt, unterlag mit 6:8 beim Düsseldorfer HC. Damit den Uhlenhorstern nicht Ähnliches widerfährt, warnt Trainer Thilo Stralkowski: „Düsseldorf ist eine Wundertüte. Sie haben extrem viele Tore geschossen, aber auch viele Tore kassiert. Auf das wilde Hockey, das sie spielen, sollten wir uns nicht einlassen.“

8:5-Derbysieg! KHTC gewinnt bei Rückkehr in Harbecke-Halle

HTC Uhlenhorst meldet sich im Rennen ums Viertelfinale an

6:0! HTC Uhlenhorst gelingt fulminanter Befreiungsschlag

Ziel ist es, drei Punkte zu holen und dann mit breiter Brust nach Neuss zu fahren. Das Hinspiel in Mülheim hatten die Schwarz-Weißen mit 7:6 gewonnen, vor erwarteten 600 bis 700 Zuschauern wollen sich die Uhlenhorster nun revanchieren. „Wenn wir Samstag gewinnen, ist das ein kleines Finalspiel für uns“, sagt Stralkowski, der die richtigen Lehren aus dem ersten Aufeinandertreffen Anfang Dezember gezogen hat. „Wir dürfen uns im Aufbauspiel keine haarsträubenden Fehler erlauben. Das hat uns im Heimspiel das Genick gebrochen“, so der Trainer. Aktuell führt Neuss die Liga mit zehn Punkten an, hat drei Zähler Vorsprung auf den Crefelder HTC und die Uhlenhorster.

Damen des HTC Uhlenhorst haben den Klassenerhalt jetzt selbst in der Hand

Etwas befreiter können die Damen des HTC Uhlenhorst ins Wochenende gehen. Durch den 6:0-Erfolg über den Crefelder HTC vor Wochenfrist haben sie sich im Tabellenkeller Luft verschafft und drei Punkte und 13 Tore Vorsprung auf den Abstiegsplatz.

Keine guten Erinnerungen an das Hinspiel gegen Bonn haben Elena Clococeanu und die Damen des HTC Uhlenhorst. Foto: Oliver Müller / FUNKE Foto Services

Zunächst geht es am Samstag zu Tabellenführer Düsseldorfer HC mit den ehemaligen Uhlenhorsterinnen Femke Jovy und Maike Schaunig, am Sonntag soll es beim Bonner THV dann besser laufen als noch im Hinspiel in Mülheim, das mit 1:3 verloren ging. „Wir wollen uns vor Weihnachten noch mit weiteren drei Punkten beschenken“, waren sich Trainer Phil Neuheuser und Claire Engel, die gegen Krefeld einen Dreierpack schnürte, unmittelbar nach dem 6:0-Erfolg gegen die Seidenstädter einig. Ein Sieg wäre ein weiterer großer Schritt in Richtung Ligaverbleib.

