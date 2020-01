HTC Uhlenhorst startet mit einem Endspiel ins neue Jahr

Der Ausrutscher bei Blau-Weiß Köln (7:9-Niederlage) hat Auswirkungen auf den weiteren Saisonverlauf der Herren des HTC Uhlenhorst. Besonders dem Heimspiel gegen den Crefelder HTC (So., 14 Uhr, Lehnerstraße) kommt nun eine besondere Bedeutung bei.

Eigentlich sind die Uhlenhorster Herren in einer komfortablen Situation. Zumindest dann, wenn sie das Spiel gegen Krefeld gewinnen. Denn: Die Uhlenhorster haben aktuell noch ein Spiel weniger bestritten und „nur“ zwei Punkte Rückstand auf Krefeld. Gewinnt der HTCU also das direkte Duell, überholt zieht das Team in der Tabelle am direkten Konkurrenten vorbei und hat noch ein Spiel in der Hinterhand.

Uhlenhorst muss gegen direkte Konkurrenz punkten

„Wir wollen in diese Situation kommen. Es ist ein Unterschied von Tag und Nacht, ob wir das Spiel gewinnen oder nicht“, sagt Uhlenhorst-Trainer Omar Schlingemann. Auch mit einem Remis könnte der niederländische Chefcoach leben, dann allerdings muss Mülheim in den folgenden Spielen, unter anderem bei Tabellenführer Rot-Weiss Köln liefern.

Und was hat die Niederlage bei Blau-Weiß Köln damit zu tun? „Wenn du oben stehen willst, muss du gegen die Mannschaften, die hinter dir stehen, gewinnen. Das haben wir nicht gemacht und enorm teure Punkte liegen gelassen. Deshalb dürfen wir uns gegen die direkten Konkurrenten keine Ausrutscher erlauben“, erklärt Schlingemann. Das Hinspiel in Krefeld haben die Mülheimer übrigens mit 5:3 für sich entschieden.

Das war 2019 – das Mülheimer-Sportquiz zum Jahreswechsel Frage 1 Den ersten Titel des neuen Jahres gewann der Mülheimer FC 97. Wohin reiste das Team anschließend mit dem Siegerpokal der Hallenstadtmeisterschaft? a) Antalya /// b) Side /// c) Istanbul 1 von 64

Antwort Frage 1 Zum ersten Mal in seiner Vereinsgeschichte krönte sich der Mülheimer FC 97 zum Hallenstadtmeister. Mit 4:2 besiegte der Bezirksligist den Mülheimer SV im Finale – und reiste danach mit dem Pokal ins Trainingslager nach Antalya. 2 von 64

Frage 2 Der VfB Speldorf verpflichtete zur Rückrunde einen neuen Trainer. Aus welchem Land kam der Übungsleiter? a) Sambia /// b) Japan /// c) Kanada 3 von 64

Antwort Frage 2 Nach dem Aus von Christian Mikolajczak, der die Speldorfer noch in die Oberliga geführt hatte, übernahm der Japaner Ryoji Ishikawa das Amt beim Mülheimer Oberligisten. Mit wenig Erfolg – der VfB stieg im Sommer in die Landesliga ab. 4 von 64

Frage 3 Ende Februar zogen die Kampfsportler in die Innogy Sporthalle ein. In welcher Sportart ging es zur Sache? a) Fingerhakeln /// b) Sumo-Ringen /// c) K1 5 von 64

Antwort Frage 3 Mehr als 500 Sportlerinnen und Sportler aus 100 Vereinen und sechs Nationen traten bei den European Championships im K1 nach Version der WFCA an. 6 von 64

Frage 4 Es lief alles nach Plan für den VfB Grün-Weiß Mülheim. In welche Liga ist der Badminton-Verein aufgestiegen? a) Oberliga /// b) Champions-League /// c) Thekenliga 7 von 64

Antwort Frage 4 Der Badmintonverein hat in den vergangenen Jahren mächtig an Fahrt aufgenommen und schaffte in der vergangenen Saison den Sprung in die Oberliga. Auch dort läuft es für die grün-weißen nach Plan – der Durchmarsch in die Regionalliga ist möglich. 8 von 64

Frage 5 Thorsten Burgsmüller war in der Vorrunde der Hallenstadtmeisterschaft der erfolgreichste und älteste Torschütze. Wie alt war der Spieler des VfB Speldorf? a) 31 /// b) 41 /// c) 51 9 von 64

Antwort Frage 5 Eigentlich sollte Thorsten Burgsmüller beim NRW-Traditionsmasters für die Mülheim Allstars auflaufen – dann stand er aber plötzlich mit Irfan Durdu (damals 41) und André Rasche (damals 46) auf dem Kunstrasen. Und er war in Torlaune: Mit fünf Treffern führte der Speldorfer nach der Vorrunde gemeinsam mit Mintards Marco Brings die Torjägerliste an. Und das mit stolzen 41 Jahren. 10 von 64

Frage 6 Leichtathletin Verena Meisl hat eine neue sportliche Heimat gefunden. Für welchen Verein startet sie nun? a) Stolperfreunde Schalke /// b) Olympia Dortmund /// c) Tartanhelden Essen 11 von 64

Antwort Frage 6 Groß geworden bei der Turnerschaft Saarn entschied sich Mülheims beste Leichtathletin Anfang des Jahres zu einem Wechsel zu Olympia Dortmund. Mit der Staffel der LGO Dortmund gewann sie bei den deutschen Staffelmeisterschaften in Wetzlar über 3x800 Meter Silber. Über 1500 Meter gewann sie bei der U20 DM in Ulm ebenfalls Silber. 12 von 64

Frage 7 Welchen Bestwert hat der HTC Uhlenhorst in diesem Jahr aufgestellt? a) Rekordpunktzahl /// b) Rekord-Lattentreffer /// c) Rekord-Bratwurst-Verkauf 13 von 64

Antwort Frage 7 Der 5:2-Erfolg am letzten regulären Saisonerfolg gegen den Crefelder HTC brachte Gewissheit. 53 Punkte sammelte der HTC Uhlenhorst in der Saison 2018/19 – so viele wie noch kein Team zuvor. Da schmeckte sicherlich auch die eine oder andere Bratwurst am Uhlenhorstweg. 14 von 64

Frage 8 Im Sommer mussten einige Sportanlagen gesperrt werden. Wer war Schuld? a) Ruhr-Specht /// b) Eichenprozessionsspinner /// c) Asiatische Feuerspinne 15 von 64

Antwort Frage 8 Für einige Sportler – beispielsweise die Football-Spieler der Mülheim Shamrocks – war der Eichenprozessionsspinner ein Problem. Die Anlage am Wenderfeld war nicht die einzige, die einige Zeit gesperrt werden musste. Der Mülheimer Sport Service musste tief in die Tasche greifen und mehrere tausend Euro bezahlen, um die Raupe zu beseitigen. 16 von 64

Frage 9 Was hatte der Mülheimer Sportbund in diesem Jahr zu feiern? a) 100. Geburtstag /// b) Renovierung im Haus des Sports /// c) 5000 geschenkte Tennisbälle 17 von 64

Antwort Frage 9 Es war ein gelungener Abend in der Mülheimer Stadthalle. Mitte November feierte der Mülheimer Sportbund unter der Leitung von Wilfried Cleven seinen 100. Geburtstag. Claus Lufen moderierte gewohnt souverän, ehemalige und aktuelle Sportler plauderten aus dem Nähkästchen und Kabarettist René Steinberg sorgte für zahlreiche Lacher. 18 von 64

Frage 10 Viel Lob gab es beim Jugendhallenturnier im März. Vor allem für die fairen Spiele. Wer richtete das Turnier aus? a) Eisern Union /// b) Union Mülheim /// c) UNO 19 von 64

Antwort Frage 10 Während die „Eisernen“ aus der Hauptstadt in die Bundesliga aufgestiegen sind, lud Union Mülheim einmal mehr die Jugend zum Hallenfußball. Und die dankte mit spannenden und fairen Spielen. 20 von 64

Frage 11 Eine Sportart war bei der Wahl zu Mülheims Sportlern des Jahres doppelt erfolgreich. Welche? a) Pétanque /// b) Sportkegeln /// c) Rudern 21 von 64

Antwort Frage 11 Silbermedaille im Juniorinnen-Doppelvierer bei der U 19 Weltmeisterschaft in Racice, Tschechien; Weltbestzeit im Juniorinnen-Doppelvierer bei der U19-WMt in Racice, dritter Platz im Juniorinnen-Doppelzweier bei der Deutschen Jugendmeisterschaft der Altersklasse U19 – klar das an Ruderin Klara Thiele kein Weg vorbeiführte. Zur Ehrung konnte sie wegen eines Praktikums nicht kommen und grüßte per Videobotschaft. Und mit ihr durfte sich Julius Rommelmann freuen. Er wurde für die Teilnahme an der U23-Europameisterschaft im Einer in Brest, Weißrussland, den Deutscher Juniorenmeistertitel im Doppelvierer und den Weltrekord auf dem Ruderergometer über 2000 Meter in der AK 19-29 belohnt. 22 von 64

Frage 12 Mannschaft des Jahres wurde der HTC Uhlenhorst. Aber wer wurde zum Talent des Jahres gewählt? a) Moritz Ludwig /// b) Selin Hübsch /// c) Dirk Roenz 23 von 64

Antwort Frage 12 Moritz Ludwig spielte zwar eine überragende Saison als Newcomer beim HTC Uhlenhorst, die Wahl fiel aber auf Badminton-Talent Selin Hübsch, die auch 2019 ihre Erfolgsgeschichte mit drei Titeln bei der Junioren-DM fortschrieb. Dirk Roenz hat dagegen als Trainer des Mülheimer SV 07 das eine oder andere Talent gefördert. Bis sich die Wege im Herbst trennten. 24 von 64

Frage 13 „Mystery of Gentlemen“ traten bei der Medl Nacht der Sieger auf. Woher kommen sie? a) Lummerland /// b) Ulaanbaatar /// c) Bengaluru 25 von 64

Antwort Frage 13 Spektakulär turnte der Hauptact der Sportlerehrung in der Innogy-Sporthalle. Dafür hatten „Mystery of Gentlemen“ einen weiten Weg auf sich genommen. Sie gehören zum Nationalzirkus der Mongolei – und reisten aus dem über 8000 Kilometer entfernten Ulaanbaatar an. 26 von 64

Frage 14 Die Fußballerinnen des SV Heißen haben ein erfolgreiches Jahr gespielt. Erst im Finale waren sie zu stoppen. Um welchen Pokal ging es? a) Niederrheinpokal /// b) Tipp-Kick-Challenge /// c:) Goldene Himbeere 27 von 64

Antwort Frage 14 Mit Schauspiel und Tischfußball hatte das, was die Frauen des SV Heißen auf den Kunstrasen legten, wenig zu tun. Sie spielten eine starke Saison und verloren erst im Finale um den Niederrheinpokal mit 1:5 gegen den 1. FC Mönchengladbach. 28 von 64

Frage 15 Hakan Katircioglu schmiss beim Mülheimer FC im April hin, zur neuen Saison kehrte er zurück. Welches Amt hat er inne? a) Platzwart /// b) Trainer /// c) Hütchenaufsteller 29 von 64

Antwort Frage 15 Hakan Katircioglu ist Trainer beim Mülheimer FC 97 – und steuert mit dem Bezirksligisten auf Kurs Landesliga. 30 von 64

Frage 16 Der HTC Uhlenhorst war über Ostern in Eindhoven im Einsatz, scheiterte aber im Viertelfinale an Mannheim. Bei welchem Turnier? a) Duell um den Gouda /// b) European Hockey League /// c) Amstel Gold-Race 31 von 64

Antwort Frage 16 2020 soll es endlich mit dem Titel klappen. Und auch wenn die Uhlenhorster einen niederländischen Trainer haben, wollen sie keinen Gouda, sondern die European Hockey League gewinnen. Gegen Mannheim war 2019 im Penaltyschießen Endstation. 32 von 64

Frage 17 Einmal mehr gastierte die Badminton Weltelite in der Innogy Sporthalle. Welcher chinesische Superstar war auch 2019 mit dabei? a) Lin Dan /// b) Mao Zedong /// c) Kim Jong Un 33 von 64

Antwort Frage 17 In China ist er ein Superstar und auch wenn er in Mülheim spielt, stehen die Fans Schlange. Nein, die Rede ist nicht von Nordkoreas Diktator Kim Jong Un und auch der große Mao ist nicht gemeint. Lin Dan, erster Wiederholungs-Olympiasieger von 2008 und 2012 ist der Star der Badminton-Szene. In Mülheim scheiterte er 2019 im Achtelfinale am Dänen Hans-Kristian Solberg Vittinghus. 34 von 64

Frage 18 Vier potenzielle Olympiateilnehmer berichten in jeder Woche in unserer Kolumne. Wie heißt sie? a) Seidenstraße /// b) Lindenstraße /// c) Road to Tokio 35 von 64

Antwort Frage 18 Yvonne Li, Jonathan Rommelmann, Damian Wierling und Timm Herzbruch wollen im Sommer 2020 an den Olympischen Spielen teilnehmen. Wir begleiten sie auf ihrer ganz persönlichen „Road to Tokio“. 36 von 64

Frage 19 Jonathan Rommelmann hat gemeinsam mit Jason Osborne eine 20-jährige Durststrecke für Deutschlands Ruderer beendet. Womit? a) WM Bronze im Doppelzweier /// b) Einen Krebs gefangen /// c) das goldene Paddel gewonnen 37 von 64

Antwort Frage 19 Mit dem Gesamt-Weltcupsieg im Rücken gehörten Jonathan Rommelmann und Jason Osborne bei der WM in Linz zu den Favoriten – am Ende wurde es die Bronzemedaille. Und damit die erste Medaille für einen deutschen leichten Doppelzweier nach 20 Jahren. 38 von 64

Frage 20 Der HTC Uhlenhorst hat in Krefeld den deutschen Meistertitel verteidigt. Wie heißt der Mülheimer Erfolgscoach? a) Huub Stevens /// b) Ruud Gullit /// c) Omar Schlingemann 39 von 64

Antwort Frage 20 Huub Stevens rettete Schalke, Ruud Gullit ist vereinslos. Ihr niederländischer Landsmann Omar Schlingemann führt seit dem Sommer 2016 die Geschicke des HTC Uhlenhorst und holte mit dem Team den zweiten Feldhockeytitel in Folge. 40 von 64

Frage 21 Und wer hat das goldene Tor zum Titel geschossen? a) Timm Herzbruch /// b) Julius Meyer /// c) Lukas Windfeder 41 von 64

Antwort Frage 21 Die Ecken von Lukas Windfeder sind gefürchtet, Timm Herzbruch wurde Torschützenkönig in der regulären Saison. Das entscheidende Tor zum 5:4-Erfolg gegen Mannheim erzielte aber Julius Meyer. 42 von 64

Frage 22 Zum ersten Mal stieg Blau-Weiß Mintard in die Landesliga auf. Die Fußballer waren aber nicht nur sportlich erfolgreich. Sie gewannen auch… a) den Best-Looking-Award /// b) den Fair-Play-Preis /// c) den Bier-und Bratwurst-Contest 43 von 64

Antwort Frage 22 Optisch macht den Mintardern freilich niemand etwas vor und auch Bier und Bratwurst schmecken in der Aue. Und dabei spielen die Blau-Weißen nicht nur erfolgreich, sondern auch noch fair. Dafür gab es einen Preis. 44 von 64

Frage 23 Die Handballerinnen des HSV Dümpten sind aus der Kreis- in die Bezirksliga aufgestiegen. Welche Bilanz haben sie in der neuen Liga vorzuweisen? a) 6 aus 49 /// b) 11 aus 11 /// c) Vier gewinnt 45 von 64

Antwort Frage 23 Nicht zu stoppen ist die erst zur Saison 2018/19 gegründete und direkt in die Bezirksliga aufgestiegene Mannschaft. Elf Spiele, elf Siege hat das Team vorzuweisen und nimmt Kurs auf die Landesliga. 46 von 64

Frage 24 Am Raffelberg war in diesem Jahr ein Rennen nach Davin Herbrüggen benannt. Woher kennt man ihn? a) Tänzer von Helene Fischer /// b) Weißer Tiger von Siegfried & Roy /// c) Sieger von DSDS 47 von 64

Antwort Frage 24 Wie es den Tigern des Magierduos geht, ist nicht überliefert, Helene Fischer zumindest einen ihrer Tänzer aber besonders gern. All das hat mit Davin Herbrüggen nichts zu tun. Er gewann die Casting-Show Deutschland sucht den Superstar und besuchte anschließend die Rennbahn am Raffelberg. Aufgetreten ist er dort aber noch nicht. 48 von 64

Frage 25 Noch ein neuer Trainer für den VfB Speldorf. Wer hat das Amt nach dem Abstieg aus der Oberliga zur Saison 2019/20 übernommen? a) Olaf Rehmann /// b) Hannes Bongartz /// c) Peter Neururer 49 von 64

Antwort Frage 25 Peter Neururer mit grün-weißen Haaren? Da müssen sich die Speldorfer noch gedulden. Sie werden seit Anfang der Saison von Olaf Rehmann (r.) gecoacht. 50 von 64

Frage 26 Mats Moraing spielte unter anderem die Qualifikation für das Grand Slam Turnier in Wimbledon. In welcher Sportart? a) Cricket /// b) Lacrosse /// c) Tennis 51 von 64

Antwort Frage 26 Für das Hauptfeld bei einem Grand Slam Turnier hat es 2019 nicht gereicht – Erfahrungen sammelte Mats Moraing auf dem Tennis-Court aber jede Menge. 52 von 64

Frage 27 Im Sommer sorgte die EU für Aufregung im Amateurfußball. Worum ging es? a) Mikroplastik im Kunstrasen /// b) Fußbälle aus Schaffell /// c) Videoschiris bis zur Kreisliga 53 von 64

Antwort Frage 27 Pelzige Fußbälle? Dann friert das runde Leder im Winter zumindest nicht. Und Videoassistenten auf jedem Kreisligaplatz – das Grauen aller Traditionalisten. Da würde der Sonntagsausflug wohl noch etwas länger dauern. Es ging natürlich um Mikroplastik im Kunstrasen. Für Mülheim wurde aber schnell Entwarnung gegeben. Die Plätze sind sauber und nicht krebserregend. 54 von 64

Frage 28 TuRa Dümpten hat einen neuen Trainer. Franco Drömer ist aber nicht nur Handball-Coach sondern auch… a) Schlagersänger /// b) Musicaldarsteller /// c) Stadionsprecher auf Schalke 55 von 64

Antwort Frage 28 Bei Youtube gibt es den einen oder anderen Hit von Franco Drömer aka Franco Corleone zu genießen. Und seine Mannschaft tanzt auch ganz munter im 3/4-Takt durch die Bezirksliga und hat als Tabellenvierter noch alle Chancen, ins Aufstiegsrennen einzugreifen. 56 von 64

Frage 29 Über 400 Zuschauer verfolgten im Oktober das Landesliga-Derby zwischen dem VfB Speldorf und Aufsteiger Blau-Weiß Mintard. Was hatte das Spiel mit dem Derby Dortmund gegen Schalke von November 2017 gemeinsam? a) Ergebnis /// b) Zuschauerzahl /// c) Anzahl der Gelben Karten 57 von 64

Antwort Frage 29 Es war ein wildes Spiel in Mintard – das letzte Tor fiel erst in der 95. Minute. Es war das 4:4 für Mintard – dabei führte Speldorf nach 63 Minuten bereits mit 4:1. Ähnlich, wie beim Derby im November 2017, als Schalke dem BVB eine sicher geglaubte 4:0-Führung entriss. 58 von 64

Frage 30 Im Dezember waren es ausnahmsweise mal nicht die Pferde, die zum Rennen am Raffelberg antraten. Wer war dort am Start? a) Windhunde /// b) Langstreckenläufer /// c) Kamele aus Dubai 59 von 64

Antwort Frage 30 Den Kamelen wäre es wohl etwas zu kalt gewesen im winterlichen Mülheim, knapp 200 Langstreckenläufer ließen sich davon aber nicht abhalten. Den Hauptlauf der von Marathon Mülheim ausgerichteten Veranstaltung gewann wie bereits im Vorjahr Eyob Solomun. 60 von 64

Frage 31 Die DJK Ruhrwacht veranstaltet eine Mülheimer Traditionsveranstaltung. Welche? a) Fliegenfischen /// b) Baumstammweitwurf /// c) Drachenbootrennen 61 von 64

Antwort Frage 31 Ob auf der Ruhr oder im Hallenbad – wenn das Drachenbootrennen ansteht ist Spaß garantiert. 62 von 64

Frage 32 Damian Wierling glänzte in diesem Jahr nicht nur im Schwimmbecken, sondern auch im Fernsehen. Bei welcher Show kam er bis ins Finale? a) Schwimmer sucht Frau /// b) Ich weiß alles /// c) Dschungelcamp 63 von 64

Antwort Frage 32 Weder Kuppel-Show noch Trash-TV können Damian Wierling locken. Er stellte bei „Ich weiß alles“ unter anderem sein Wissen zum Wiener Opernball unter Beweis, bezwang Günther Jauch bei der Frage nach Litauens Hauptstadt und traf den Moderator anschließend zum gemeinsamen Foto. Auch sportlich lief es gut – bei deutschen Meisterschaften sammelte er fleißig Medaillen, jetzt steht das Ziel Olympia auf dem Programm. 64 von 64

Drei Titel sind das Ziel für 2020

Aber auch wegen dieser besonderen Situation tituliert der Trainer die Partie am Sonntag bereits als erstes Endspiel der Saison. „So lange wie möglich wollen wir an allen Fronten um den Titel mitspielen“, gibt Schlingemann die Marschroute für 2020 vor.

Einen ersten Test haben die Uhlenhorster am Donnerstag absolviert, ein echter Gradmesser war der niederländische Erstligist aus Venlo aber nicht. Mit 18:1 gewannen die Uhlenhorster. „Das war nicht der beste Gegner“, stellte auch Schlingemann mit einem Schmunzeln fest.

Mülheimer müssen Verantwortung übernehmen

Das wird am Sonntag freilich ganz anders sein. „Ich glaube schon, dass wir gut drauf sind. Es wäre komisch, wenn das nicht so wäre“, stellt Schlingemann klar. Er weiß aber auch: „Wir müssen jetzt Verantwortung übernehmen.“ Dann, so ist er sich sicher, wird seine Mannschaft das Spiel gegen den aktuellen Tabellenzweiten gewinnen. „Wenn wir unsere Sache gut machen, werden wir gewinnen.“

Gut machen bedeutet für den Coach, dass seine Mannschaft eine gute Kontersicherung spielt, die Passgeschwindigkeit der Krefelder unterbindet und gutes Risikomanagement betreibt. „Wir müssen deren Konter minimieren, die langen und schnell angenommenen Bäller der Krefelder unter Kontrolle bekommen“, sagt Schlingemann.

Drei Nationalspieler spielen nicht mehr in der Halle

Gerade mit Blick auf die vor dem Jahreswechsel schwächelnde Defensive warnt er: „Wir müssen wach sein, schnell spielen. Wenn wir das nicht sind, ist Krefeld eine Mannschaft, die eine auf beiden Seiten die Messer scharf hat“, so Schlingemann.

Nicht dabei sein werden Lukas Windfeder, Benedikt Fürk und Timm Herzbruch, die mit Blick auf die Feldsaison und die Olympischen Spiele in der Halle nicht mehr zum Einsatz kommen werden. Moritz Ludwig und Jan Schiffer sind dagegen rechtzeitig vom Lehrgang mit der Hallen-Nationalmannschaft zurück und stehen dem Trainer zur Verfügung.

Sie sollen nun helfen, das erste Endspiel des Jahres zu gewinnen, damit sich Uhlenhorst möglichst schnell aus der etwas komplizierten Lage herausmanövrieren kann.