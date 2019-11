Mülheim. In der Vorbereitung auf die Hallenbundesliga hat der HTC Uhlenhorst nun noch eine Woche mehr Zeit. Am Wochenende stehen drei Speile in Köln an.

In Köln holen sich die Hockeyspieler des HTC Uhlenhorst am Wochenende in drei Spielen den Feinschliff für die anstehende Hallensaison. Diese beginnt für die Mülheimer allerdings erst eine Woche später.

Denn die Mülheimer haben das eigentlich für das kommende Wochenende geplante Spiel gegen den Gladbacher HTC wegen der vielen fehlenden Nationalspieler ins neue Jahr verlegt. „Jetzt haben wir noch eine Woche mehr Zeit“, sagt Trainer Johannes Schmitz, der in der Halle stets das Zepter von Omar Schlingemann übernimmt.

Arbeit an den defensiven Konzepten

Eine Woche, in der die „Uhlen“ vor allem weiter an ihren defensiven Konzepten arbeiten werden. „Offensiv sind wir in der Lage, gegen jeden Gegner im Laufe der Zeit zu bestehen“, betont Schmitz. Die Sicherheit dafür müsse sich die Mannschaft eben in der Defensive holen.

Am Samstag trifft seine Mannschaft in zwei jeweils zweimal 25 Minuten langen Spielen auf den Berliner HC (14.30 Uhr) und den Nürnberger HTC (17.30 Uhr). Am Sonntag steht dann um 13 Uhr das Duell über die volle Distanz gegen Rot-Weiss Köln auf dem Programm.

Rückspiel gegen Köln am Mittwoch

Am Mittwochabend, 20.30 Uhr, kommt es an der Lehnerstraße gewissermaßen zum „Rückspiel“ gegen die Kölner. Das wird aller Voraussicht nach die Generalprobe der Uhlenhorster vor dem Bundesliga-Auftakt, der nun am 7. Dezember beim Crefelder HTC ansteht. Tags darauf spielen sie beim Düsseldorfer HC. Das erste Heimspiel steht am 14. Dezember an.