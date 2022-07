Matthias Wittmer vom GC Mülheim konnte sich bei den Internationalen Amateurmeisterschaften im Golf am zweiten Tag verbessern.

Mülheim. Am zweiten Tag der Internationalen Amateurmeisterschaft beim GC Mülheim egalisiert Max Schliesing den Platzrekord von 2019. Ein 17-Jähriger führt.

Am zweiten Tag der 82. German International Amateur Championship fielen einige richtig tiefe Scores.

Allen voran marschierte der Schweizer Max Schliesing, der bogeyfrei über die Runde kam und dabei neun Birdies notierte. „Der Platz ist in sehr gutem Zustand und so ist es mir gelungen, meinen bislang bester Score überhaupt zu spielen“, freute sich Schliesing.

Ein Bogey und acht Birdies brachten Tom Haberer auf 65 (-7) Schläge. Der Jugend-Nationalspieler vom GC Hannover, der mit dem Selbstvertrauen nach Mülheim gekommen ist, jüngst zum zweiten Mal in Folge mit der Mannschaft des Junior Team Germany die Team-EM gewonnen zu haben, hat mit nun gesamt zehn unter Par die alleinige Führung übernommen.

Golf: Tom Haberer überzeugt

Schon zweimal war dem Niedersachsen Runden mit acht unter Par gelingen, eine „sieben unter“ hatte er bislang noch nicht gespielt. „Das war nicht meine tiefste Runde, aber ist trotzdem cool, weil ich es noch nie gespielt habe. Mein Spiel war grundsolide und ich habe wenige Fehler gemacht. Einen kürzeren Putt habe ich vorbei geschoben, das war mein Bogey. Die Par-5-Löcher habe ich in Birdie gespielt und die Pflichtbirdies alle mitgenommen“, war der 17-Jährige rundum zufrieden.

Die 65 taucht an diesem zweiten Tag gleich mehrfach auf dem Leaderboard auf. Neben Tom Haberer hat auch Tim Tillmanns vom GC Hösel so tief geschossen und dabei ebenfalls ein Bogey und acht Birdies notiert. Der Niederländer Thom Linssen streute je ein Eagle und ein Bogey ein, drapierte sechs Birdies dazu.

Blitzsauber war die Scorekarte des Schweizers Jordan Prutthaweewat mit sieben Birdies und elfmal Par. Florian Schmiedel vom GC Hubbelrath verbesserte sich gegenüber dem Vortag um satte elf Schläge. Nach 76 und 65 Schlägen klettert der Routinier bis auf Rang 26. Schmiedel notierte von Bahn zwei bis Bahn sieben nicht weniger als sechs Birdies in Serie.

Großer Sprung für Maik Süßbier

Maik Süßbier hatte schon am ersten Tag eine gute Leistung abgerufen, war aber im Starkregen von Mülheim trotzdem nur mit einer 71 (-1) von der Runde gekommen. Am zweiten Tag, ohne Wind und ohne Regen, lief es für den Youngster des GLC Berlin-Wannsee richtig gut und nicht zuletzt durch einen heißen Putter reichten 66 Schläge für die 18 Löcher. Sieben Birdies und ein Eagle bei drei Bogeys machten die Karte reichlich bunt. Im Klassement macht Süßbier damit einen großen Sprung auf den sechsten Platz.

Tom Haberer steht mit -10 alleine an der Spitze. Dahinter geht es aber dicht gedrängt zu. Die Verfolger sind dem Bundesadler dicht auf den Fersen. Martin Obtmeier vom GC Staubing und Thomas Schmidt vom GC Bergisch Land teilen sich mit -9 den zweiten Platz. Der Bayer hat nach einer 66 eine 69 unterschrieben, der Youngster aus NRW verpasste wegen zwei Bogeys und einem Doppelbogey den Sprung an die Spitze. Der 20-Jährige hat nun eine 65 und eine 70 in den Büchern stehen.

Der Mülheimer Fahri jr. Smani legte nach 80 Schlägen an Tag eins nun 74 Schläge nach und ist somit aktuell 105. Sein Teamkollege Matthias Wittmer verbesserte sich von 79 auf 72 Schläge und liegt auf Rang 91.

Mehr Sportnachrichten aus Mülheim gibt es hier.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Mülheim