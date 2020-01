Mülheim. Die ersten Einheiten auf der heimischen Ruhr hat Johanna Schimanski schon hinter sich, jetzt wird in Florida am Feinschliff gearbeitet.

Johanna Schimanski schuftet im Trainingslager in Florida

Zur Vorbereitung auf die neue Saison wird die Topathletin des Mülheimer KV, Johanna Schimanski, ein dreiwöchiges Trainingslager in Melbourne/Florida absolvieren.

Auf der heimischen Ruhr hat sie in diesem Jahr bereits viele Kilometer für die Grundlagenausdauer gefahren. Diese Ausdauer soll erweitert werden.

Milde Temperaturen und warmes Wasser

Auf Grund der milden Temperaturen und des warmen Wassers wird sie auch die schnelleren Bereiche trainieren. Zusammen mit Vanessa Bülow von der KG Essen wird Johanna wöchentlich circa 140 Kilometer paddeln.

Neben den Wassereinheiten stehen Krafttraining, Laufen und Beach Volleyball für die Koordination auf dem gut gefüllten Trainingsplan. Die deutsche A- Nationalmannschaft und die kanadische Nationalmannschaft trainieren ebenfalls in Florida, so dass gemeinsame Trainingseinheiten denkbar sind.

U23 EM ist das Ziel

Schimanski, die in den letzten drei Jahren jeweils bei der U23 EM gestartet ist, hat für dieses Jahr ein klares Ziel: „Ich möchte bei der U23 Weltmeisterschaft, die in diesem Jahr in Brandenburg stattfindet, starten. Dafür werde ich hart trainieren und möchte mich bei den beiden nationalen Ausscheidungen im April qualifizieren.“

Ihre Trainerin Irene Pepinghege, selbst mehrfache Olympiateilnehmerin, ist von den Qualitäten ihres Schützlings überzeugt. „Wenn Johanna von Verletzungen verschont bleibt, dann hat sie das Potenzial, sich gegen die starke nationale Konkurrenz durchzusetzen.“