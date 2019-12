Mülheim. Das klare 4:1 des SV Heißen über den TuSpo Saarn war eine Überraschung. Daneben siegten in der Kreisliga A auch der SC Croatia und der MFC 97 II.

Kreisliga A: SV Heißen überrascht den TuSpo Saarn

Bei der Frage nach dem Topspiel der Saison hätten zumindest viele Mülheimer Fußballfans im Sommer auf das Duell zwischen dem SV Heißen und dem TuSpo Saarn getippt. Warum? Das zeigten die Heißener am Sonntag.

Nach einer durchwachsenen Hinrunde, an deren Ende die Saarner als Favorit an die Hardenbergstraße kamen, siegten die Heißener mit 4:1 (1:0). „Das war heute so ziemlich das geilste Spiel von uns in diesem Halbjahr“. freute sich SVH-Co-Trainer Frank Wälscher hinterher. Philipp Wypler eröffnete in Halbzeit eins den Torreigen. Nach der Pause glich Marcel Spennhoff erst für Saarn aus, dann machten Sebastian van Ryn, Asil Gerim und Nico Becker die Heißener zum Sieger.

Saarn ist nur noch Vierter

„Höchst engagiert, gallig, giftig, spielfreudig“, fand Wälscher den Auftritt seiner Mannschaft und den Sieg in Folge dessen zu keiner Sekunde gefährdet. Saarn fiel durch die Niederlage vom zweiten auf den vierten Platz zurück.

Einen klaren 5:1 (1:0)-Erfolg feierte der SC Croatia beim SV Duissern. Kai Brückmann (2), Kenan Kaltak, Stipe Maretic und Marko Vrkic sorgten dafür, dass der SC an die einstelligen Plätze heranrückt. Bis zum sechsten Platz sind es nur noch zwei Punkte, fünf bis zum fünften Rang.

Aufsteiger schlägt das Schlusslicht

Davon ist der Mülheimer FC 97 II noch weit entfernt. Der Aufsteiger vergrößerte am Sonntag aber seinen Abstand zu den beiden direkten Abstiegsplätzen auf acht Punkte. Ahmet Aksoy schoss die Styrumer zum 1:0 (0:0)-Erfolg beim Schlusslicht Duisburger SV 1900 II.

Der 1. FC Mülheim gehört offenbar noch nicht zu den besten vier der Kreisliga A. Am Sonntag setzte es ein 1:3 (0:1) gegen Rheinland Hamborn. Die „Löwen“ fielen nicht nur auf Rang sieben zurück, sondern haben nun auch elf Punkte Rückstand auf die Top vier.

