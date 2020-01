Mülheim. Souveräner Start des Spitzenreiters in die Rückrunde: Handball-Landesligist DJK Styrum 06 feierte einen mehr als klaren Sieg.

Landesliga: DJK Styrum 06 feiert einen souveränen Heimsieg

Landesligaspitzenreiter DJK Styrum 06 hat gegen die HSG Hiesfeld/Aldenrade II einen souveränen 37:22 (19:5)-Sieg eingefahren. Grundstein für den Erfolg war eine starke Abwehrleistung.

So ließ die Styrumer Defensive in der ersten Hälfte nur fünf Gegentreffer zu (19:5). Im Vergleich zu den letzten drei Partien sei es „endlich mal wieder entspannt“ an der Seitenlinie gewesen, meinte Trainer Bernd Reimers. Denn die „06er“ kauften dem Tabellenachten zügig den Schneid ab und erarbeiteten sich eine deutliche Führung. Nach 20 Minuten führten sie bereits mit 12:4 und bauten diese zur Pause noch weiter aus. Dabei ermöglichte ihnen die aggressive 6:0-Abwehr immer wieder Ballgewinne und schnelle Tempogegenstöße.

Styrumer Trainer wechselt fleißig durch

„Nach der deutlichen Führung haben wir ab der 35. Minute viel durchgewechselt“, erklärte Reimers. Dabei gab auch Florian Leck aus der Styrumer Reserve sein Debüt in der ersten Mannschaft. Er kam im linken Rückraum zum Einsatz und erzielte gleich zwei Treffer.

Ein Sonderlob gab es zudem für David Krause, der nicht nur die Abwehr im Mittelblock zusammenhielt, sondern auch am Kreis auf eine hundertprozentige Quote kam.

Vorsprung an der Spitze wächst weiter an

Durch den Sieg baut Styrum den Vorsprung auf Verfolger Issum aus, da dieser nur ein Unentschieden spielte.

DJK: Schoofs, Kürbis – Schmidt (6/2), Burczyk (2), Krause (6), Wagemakers (3), Ambe (1), Best (6), Bühne (1), Krusenbaum (4), Jantze (3),Kossmann (2), Hendricks (1), Leck (2)