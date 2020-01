So jubelte der Sieger im vergangenen Jahr. Der Mülheimer FC 97 könnte am Samstag zum zweiten Mal gewinnen.

Mülheim. In der Innogy-Halle steigt die Endrunde der 47. Mülheimer Hallenfußball-Stadtmeisterschaft. Wir berichten weiter im Live-Blog.

Live-Blog: Blau-Weiß Mintard ist der erste Halbfinalist

Acht Mannschaften haben sich in den drei Vorrunden am vergangenen Wochenende durchgesetzt – sie ermitteln an diesem Samstag ab 14 Uhr in der Innogy-Sporthalle den 47. Mülheimer Hallenfußball-Stadtmeister. Wegen des neuen Sponsors wird dem Gewinner zum ersten Mal der MWB-Cup verliehen.

16.57 Uhr: Der TuSpo Saarn erfüllt seine Pflicht und schlägt den 1. FC Mülheim mit 3:1. Der TuSpo steht damit nun bei 8:9 Toren und muss auf einen hohen Sieg Mintards über Croatia hoffen, um noch ins Halbfinale kommen zu können.

Saarn steht unter Siegzwang

16.46 Uhr: In der Gruppe eins läuft das vorletzte Gruppenspiel. Der Vorjahresdritte TuSpo Saarn muss den 1. FC Mülheim schlagen, um Croatia noch abfangen zu können. Dem SC wiederum reicht ein Punkt gegen Mintard für das Weiterkommen.

16.40 Uhr: Fatihspor ist im Kampf um die Halbfinalplätze in der Gruppe zwei dabei: Mann des Spiels beim 6:1 gegen den SV Heißen war Dogan Celik, der dreimal traf. Insgesamt steht er nun bei vier Treffern. Der SV Heißen ist damit als zweites Team ausgeschieden.

Mintard ist weiter, der 1. FC Mülheim raus

16.25 Uhr: Durch das Unentschieden eben, steht im Übrigen der erste Halbfinalist fest: Es ist der Landesligist Blau-Weiß Mintard. Der SC Croatia hat mit vier Punkten und dem besseren Torverhältnis gegenüber Saarn auch allerbeste Chancen. Der 1. FC Mülheim ist als erstes Team ausgeschieden.

16.22 Uhr: Vor dem nächsten Spiel wird wieder eine Ehrung durchgeführt. Der Verband Mülheimer Fußballverbände bedenkt sich dabei erneut selbst. Nach der Geschäftsführerin Gisela Schmitz ehrt die Fachschaft heute ihren Kassierer Martin Kadzioch.

Filipovic schießt sich wieder an die Spitze

16.21 Uhr: Und Filipovic erzielt auch noch seinen siebten Treffer. „Das ist mit Abstand der beste Spieler hier heute in der Halle“, jubelt der SC-Vorsitzende Robert Babic. Gereicht hat es dennoch nur zu einem 3:3, weil der TuSpo Saarn dreimal ausgleicht.

16.06 Uhr: Viele Akteure haben es schon versucht, nun hat es geklappt: Stjepan Filipovic trifft für den SC Croatia vom Anstoß aus. Sein sechster Turniertreffer war auch gleichzeitig der schnellste des Turniers.

16.03 Uhr: Und es bleibt dabei. Damit haben die Rot-Weißen eine realistische Chance auf den Gruppensieg. Der Erste würde wohl Mintard im Halbfinale aus dem Weg gehen.

Rot-Weiß hat Chancen auf Platz eins

15.58 Uhr: Nach dem durchaus überraschenden Erreichen des Finalturniers möchte der SV Rot-Weiß heute nicht nur mitspielen. Die Truppe von Karsten Häse und Gerhard Gayk legt hier einen sehr konzentrierten Auftritt hin. Aktuell steht es drei Minuten vor Schluss 1:1 im Gruppenspiel gegen den Mülheimer FC 97.

15.45 Uhr: Auch in seinem zweiten Gruppenspiel gegen den 1. FC Mülheim hatte Blau-Weiß Mintard alles im Griff. Beim 3:1 traf Marco Brings doppelt und übernahm (gemeinsam mit Croatias Stjepan Filipovic) die Führung in der Torjägerliste.

Rot-Weiß sorgt für Begeisterung bei seinen Fans

15.30 Uhr: Neben uns rappeln die Banner wieder, was das Zeug hält. Die Fans von Rot-Weiß Mülheim sind bester Laune und machen Krach, denn ihr Team hat zum Auftakt mit 2:1 gegen Heißen gewonnen. Während Keeper Abdulrahman Ibrahim die knappe Führung festhielt, vergab RWM vorne die Entscheidung.

15.12 Uhr: Erfolgreicher Auftakt auch von Blau-Weiß Mintard. Mit 4:2 setzt sich das diesmal von Co-Trainer Fabio Audi betreute Team gegen den TuSpo Saarn durch. Marco Brings gelingt sein dritter Treffer. Sollte Mintard erwartet weit kommen, dürfte der Spielmacher ein Kandidat für die ersten Plätze der Torjägerliste werden.

Titelverteidiger siegt zum Auftakt

14.51 Uhr: Lange hat es gedauert, bis die Tore fielen, am Ende feiert der Titelverteidiger aber einen Sieg zum Auftakt. Mit 3:2 besiegt der Mülheimer FC 97 die Mannschaft von Fatihspor, die erst sechs Sekunden vor dem Ende den Anschlusstreffer erzielt.

14.36 Uhr: Kleine Info am Rande, ehe das zweite Spiel richtig Fahrt aufnimmt. Als Schiedsrichter sind heute Jens Laux vom PCF Mülheim, die in Mülheim wohnende Francine Poschmann von Rot-Weiss Essen und Oliver Klostermann von der SGP Oberlohberg dabei. Schiedsrichter von den teilnehmenden Vereinen sind nicht erlaubt, womit gleich drei gute Schiedsrichter des SV Heißen ausfallen. Der Dinslakener Klostermann hatte – wie uns ein Vorstandsmitglied der Fachschaft verriet – schon lange um einen Einsatz in der Mülheimer Halle gebeten.

14.33 Uhr: Croatia erhöht noch auf 3:0 und startet mit einem klaren Sieg in die Endrunde.

Filipovic übernimmt die Führung bei den Torjägern

14.27 Uhr: Das erste Spiel läuft. Der SC Croatia führt mit 2:0 gegen den 1. FC Mülheim und Stjepan Filipovic hat mit seinem fünften Treffer im gesamten Turnier soeben die Führung in der Torjägerliste übernommen.

14.15 Uhr: Die Veranstaltung beginnt mit einer Schweigeminute, denn völlig überraschend ist der Bezirksbürgermeister Hermann-Josef Hüßelbeck im Alter von nur 66 Jahren verstorben. Der CDU-Politiker war ein großer Sport-Fan und regelmäßiger Besucher beim VfB Speldorf sowie bei den Handballern des DJK-VfR Saarn. Eine traurige Nachricht.

15 Minuten Verspätung wegen langen Schlangen vor dem Eingang

14.11 Uhr: Fachschaftsleiter Peter Hein betritt den Rasen – immer ein gutes Zeichen, dass es bald losgeht.

13.56 Uhr: In wenigen Minuten sollte es losgehen, doch vor dem Eingang stehen noch lange Schlangen. Kein Wunder, die Kontrollen sind einigermaßen intensiv. Die Fachschaft Fußball hat den Start daher um 15 Minuten nach hinten verlegt.

Speldorf & MSV 07 sind schon raus

Hintergrundinfo: Nicht mit dabei sind der Rekordsieger VfB Speldorf und der Vorjahresfinalist Mülheimer SV 07. Als Favoriten gelten in erster Linie der Landesligist Blau-Weiß Mintard und der Titelverteidiger Mülheimer FC 97. Während der MFC in der ersten Runde sicherlich noch Luft nach oben ließ, überzeugten die Mintarder mit drei Siegen aus drei Spielen.

Wir berichten ab 14 Uhr live.