Mats Moraing sieht umkämpften deutschen Sieg in Australien

Einen Krimi zwischen Deutschland und Griechenland erlebten die Tennisfans beim Mannschaftsturnier um den ATP-Cup in Brisbane. In der ersten Reihe, genauer gesagt in der Spielerbox, saß der Mülheimer Mats Moraing, der nicht zum Einsatz kam.

Moraing, der in Essen für den TC Bredeney aufschlägt, gehört beim ATP-Cup in Australien zum deutschen Kader von Boris Becker.

Struff bringt Deutschland in Führung

Jan-Lennard Struff (6:4, 6:1 gegen Michail Pervolarakis) hatte die Deutschen mit 1:0 in Führung gebracht. Alexander Zverev unterlag Stefanos Tsitsipas mit 1:6, 4:6. Die Entscheidung musste im Doppel fallen.

Nach der Abwehr von fünf Matchbällen gewannen Kevin Krawietz/Andreas Mies gegen Tsitsipas/Pervolarakis mit 3:6, 6:3 und 17:15. Mats Moraing: „Es ist ein mega Erlebnis, hier in Australien dabei zu sein. Kevin und Andi haben unglaublich gefightet.“ Am Dienstag (0 Uhr MEZ) treffen die Deutschen auf Kanada.