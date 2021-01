Mintard verlängert mit zwei Leistungsträgern Torwarttrainer

Mülheim. Blau-Weiß Mintard wird auch im neuen Jahr nicht müde, Verträge zu verlängern. Zwei Leistungsträger und der Torwarttrainer bleiben.

Fußball-Landesligist Blau-Weiß Mintard macht weiter Nägel mit Köpfen und holt sich eine Zusage nach der anderen für die Spielzeit 2021/22.

Nach Niklas Nett, Mathias Lierhaus, Marco Brings, Max James Haubus und verlängern die Blau-Weißen mit zwei weiteren Akteuren und einem Mitglied des Trainerstabs.

Zwei Leistungsträger bleiben bei Blau-Weiß Mintard

So haben mit Maciej Szewczyk (26) und Marlon Braun (22) zwei Leistungsträger „ja“ zu einer weiteren Saison in der Aue gesagt. Der ehemalige polnische Zweitligaspieler Szewczyk kam im Winter 2019 vom damaligen Oberligisten VfB Speldorf nach Mintard. Dort fand der in Speldorf zumeist hinten rechts eingesetzte 26-Jährige im defensiven Mittelfeld seine neue Heimat.

„Man spürt seine Erfahrung. Er ist derjenige auf dem Platz, der die Kommandos gibt, wenn eine mannschaftsspezifische Spielsituation entstehen soll. Einer, der ein Spiel lesen und darauf reagieren kann“, lobt der Sportliche Leiter Marco Guglielmi.

Marlon Braun ist einer der Gewinner der bisherigen Saison

Einer der Gewinner dieser noch kurzen Saison ist Marlon Braun. Obwohl Mintard auf seiner Position im Sommer personell nachlegte, kämpfte sich der 22-Jährige in die Mannschaft und stand in sechs von acht Spielen von Beginn an auf dem Platz – und damit schon einmal mehr als in der gesamten letzten Saison.

Marlon Braun (r.) spielt auch in der Saison 2021/22 für Blau-Weiß Mintard. Foto: Martin Möller / Funke Foto Services

„Durch seine ruhige und besonnene Art ist er auf und neben dem Platz absolut zuverlässig, ein richtiger Teamplayer“, sagt Guglielmi über den 2017 aus der A-Jugend der SG Schönebeck zu Blau-Weiß gekommenen 22-Jährigen. 54 Partien absolvierte Braun bisher für Mintard. Die Stärken benennt der Sportliche Leiter so: „Durch sein hervorragendes Stellungsspiel und seine Zweikampfstärke löst er knifflige Situationen meist ohne Foulspiel. Das ist für sein noch junges Alter schon richtig überzeugend.“

Torwarttrainer bleibt im Mintarder Trainerstab

Die erste Zusage gibt es derweil auch aus dem Trainerteam: Klaus Böhs war im vergangenen Sommer nach zwölf Jahren bei Ratingen 04/19 als Torwarttrainer nach Mintard zurückgekehrt. „Unsere Torleute sind zufrieden und haben sich verbessert. Mehr geht nicht“, zieht der Sportliche Leiter Roland Henrichs ein erstes Fazit der Zusammenarbeit.

: „Klaus strahlt eine unglaubliche Lebensfreude aus. Dabei denkt er komplett erfolgsorientiert und ist mit Leidenschaft bei der Sache.“

