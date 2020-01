Mit Fotostrecke: Von Pokalen und anderen Mülheimer Erfolgen

Fußballherz, was willst du mehr? Zwei Tage lang war die Innogy Sporthalle Schauplatz des Budenzaubers.

Erst krönte sich der Mülheimer FC zum Hallenstadtmeister, dann zogen die Ex-Profis beim 15. NRW Traditionsmasters nach. Und wieder mischten die Mülheimer vorne mit.

Wechselgesänge auf der Tribüne

Am Ende machten die beiden türkischen Klubs gemeinsame Sache. Hatten die Fans von Blau-Weiß Mintard zunächst noch versucht, gegen die lauten MFC-Rufe aus dem roten Tribünenblock anzusingen, sprangen neben ihnen plötzlich auch die Zuschauer von Fatihspor auf und unterstützten den Titelverteidiger. Diese Übermacht von der Tribüne trug vielleicht dazu bei, dass der MFC den über das gesamte Turnier eigentlich stärkeren Mintardern noch den Pokal vor der Nase wegschnappte.

MFC haushaltet mit den Kräften

Denn die Blau-Weißen hatten bis zum Finale alle Spiele gewonnen. Auch der MFC holte sich mit sieben Punkten den ersten Platz in seiner Gruppe, wirklich überzeugen konnte er aber erneut nicht. Nur sechs Tore sprachen für sich. „Wir haben mit mehreren Angeschlagenen gespielt“, erklärte Trainer Hakan Katircioglu. Er riet seiner Mannschaft, mit den Kräften zu haushalten. Erst ab dem Halbfinale nahm er sein Team dann in die Pflicht. „Ab jetzt gibt es keine 50 Prozent mehr“, soll er in der Kabine gesagt haben. Prompt schoss der MFC den TuSpo Saarn mit 6:1 vom Platz.

Bester Torwart des Turniers

Im Finale sah es dann vorerst doch nach dem zu erwartenden Sieg der Mintarder aus. Doch angetrieben von den Fans glichen die Styrumer 30 Sekunden vor dem Ende aus und retteten sich damit noch ins Neunmeterschießen. Torwart Efe Özkan wurde dann mit zwei Paraden zum Helden. Kein Wunder, dass er sich damit auch die Trophäe für den besten Keeper des Turniers sicherte.

Torschützenkönig kommt aus Mintard

Den Mintardern blieb am Ende nur eine Menge Anerkennung und der Titel des besten Torjägers. Denn das Finalturnier war die Bühne von Marco Brings, der seinen beiden Treffern aus der Vorrunde acht weitere folgen ließ. In Abwesenheit des verletzten Mathias Lierhaus übernahm „Neutral gesehen, hätte es eigentlich Mintard verdient gehabt“, meinte Selami Günel, der Trainer von Fatihspor.

Rot-Weiss Essen gewinnt das Finale gegen Mülheim AllStars 1 / 32 Rot-Weiss Essen gewinnt das Finale gegen Mülheim AllStars Mit 2:0 gewinnt Rot-Weiss Essen das Finale des 15. NRW Traditionsmasters gegen die Mülheim AllStars. Rund 2500 Zuschauer kamen in die Mülheimer Innogy-Sporthalle. Foto: Thorsten Tillmann Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

Fatihspor ist die Überraschung

Er landete mit seinem B-Ligisten auf dem dritten Platz und wird damit bei der kommenden Auslosung gesetzt sein. Eine riesige Überraschung war das für den Coach selbst nicht. Er kennt die Stärken seines Teams. Zumal in der Halle ein gutes Dutzend technisch beschlagener Spieler manchmal ausreicht. „Die Endrunde war unser Ziel und wenn man da einmal dabei ist, ist immer alles möglich“, so der Trainer. Mit Stürmer Dogan Celik hatte er noch einmal eine Waffe mehr mit dabei. Neben Mohamad Hussein oder Mustafa Des war Celik längst nicht der einzige Ü30-Spieler im erfahrenen Fatih-Team.

Ältester Spieler des Turniers

Angeführt wurde das Ensemble aber vom ältesten Spieler des Turniers. Suat Cakim (42) erzielte nicht nur einen Treffer und bereitete einen per Fallrückzieher vor, sondern durfte auch den letzten Schuss im Neunmeterschießen um Platz drei verwandeln. Mit ausgestreckten Armen lief er nicht auf seine Mitspieler zu, sondern erst zu Spielern und Betreuern des TuSpo Saarn, um sich zu bedanken. Und die kamen sofort zum Gratulieren auf den 42-Jährigen zu. Schöne Szenen.

Rot-Weiß sammelt Selbstvertrauen

Was bleibt sonst noch von der 47. Mülheimer Hallenfußball-Stadtmeisterschaft? Wahrscheinlich der Eindruck, dass der Auftritt in der Halle nach einer verkorksten Hinrunde richtig guttun kann. Wie im Falle des SV Rot-Weiß Mülheim, der mit neuem Trainer und mehreren Neuzugängen am Ende der Bezirksliga noch längst nicht aufgeben wird. Aber auch die Tatsache, dass die Spiele unter dem Hallendach eine bisherige Saison genauso gut im Negativen bestätigen können. Wie im Falle des VfB Speldorf, der sich von einem guten Auftakt gegen den MSV 07 nicht beflügeln ließ, sondern nach zwei Niederlagen in der Vorrunde ausschied. Seit es den aktuellen Modus mit der Zwischenrunde gibt, hat es das noch nicht gegeben.

2500 Zuschauer beim Traditionskick

Am Sonntag waren es dann die Ex-Profis die vor 2500 Zuschauern für reichlich Tore unter dem Hallendach sorgten. Das 15. NRW Traditionsmasters war einmal mehr gut besucht und wer gekommen war, durfte sich über eine Überraschung aus heimischer Sicht freuen.

AllStars sind die heimlichen Sieger

Denn die Mülheim AllStars belegten am Ende einen beinahe sensationellen zweiten Platz. „Jung und alt spielen zusammen, jeder kämpft und so können wir den Unterschied zu den Topmannschaften kompensieren“, schwärmte Willi Landgraf nach dem Turnier.

Nachwuchs kickt in der Pause

Begeisternden Sport lieferten aber auch die F-Jugendmannschaften des SV Raadt und der TSV Heimaterde. Im Einlagespiel der Provinzial Rheinland Versicherung behielt der SV Raadt mit 2:1 die Oberhand. Aber Gewinner waren sie alle. Vor so vielen Zuschauern hatten die Kinder noch nie gespielt.

Kids-Club kommt gut an

Und die Kinder, die nicht auf dem künstlichen Grün kickten, konnten sich im WAZ Kids-Club so richtig austoben. Hüpfburg, Basketballkörbe und natürlich auch der Fußball sorgten über den gesamten Turniertag für viel Abwechslung beim Nachwuchs.