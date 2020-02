Mülheim. In der Bezirksliga unternimmt der SV Rot-Weiß Mülheim einen Neustart. Nach nur sechs Punkten in der Hinrunde soll jetzt alles besser werden.

Mit neuem Trainer: Rot-Weiß Mülheim ist bereit für Neustart

Wenn die Fußballer des SV Rot-Weiß Mülheim am Sonntag um 15 Uhr zum Bezirksligaspiel beim SC 26 Bocholt auflaufen, ist das für die Eppinghofer so etwas wie ein Neubeginn.

Der Neubeginn einer bisher verkorksten Fußballsaison, die für die Rot-Weißen nicht mehr als sechs Punkte bereithielt. Mit dem neuen Trainer Kim Rolinger und einer Reihe an Neuzugängen sollen in der zweiten Saisonhälfte deutlich mehr Zähler eingefahren werden.

Große Hypothek aus der ersten Saisonhälfte

Und doch könnte das am Ende nicht reichen, um die Klasse zu halten. Zu groß ist die Hypothek, die RWM aus dem alten Jahr mitgeschleppt hat. Mit dem Coach und den neuen Spielern wären aber auch schon die Weichen für die Kreisliga A und einen direkten Wiederaufstieg gestellt.

Dass eine schnelle Rückkehr der Rot-Weißen in die Bezirksliga das Ziel ist, hatte der Vereinsvorsitzende Christian Bär jüngst im Rahmen der Feierlichkeiten zum 100. Geburtstag des Vereins verlauten lassen.

Duell beim Tabellendrittletzten

In Bocholt, dem Drittletzten der Tabelle, ist ein Sieg der Mülheimer wenigstens nicht völlig utopisch. Rolinger würde sogar am liebsten mit einer Serie in das neue Pflichtspieljahr starten – und dann beobachten, wie die Konkurrenz im Tabellenkeller reagiert.