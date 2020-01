MSV 07 erreicht Remis gegen Mintard – jetzt kommt Speldorf

Keinen Sieger fand am Donnerstagabend das Fußball-Testspiel zwischen dem Bezirksligisten Mülheimer SV 07 und dem Landesligisten Blau-Weiß Mintard. Nach dem 2:2 (0:0) nimmt es der Spielverein am Sonntag gleich mit dem nächsten Landesligisten auf.

„Für’s Selbstvertrauen war das ganz gut“, meinte MSV-Trainer Dimitri Steininger, nachdem seine Mannschaft nach einem zwischenzeitlichen Rückstand noch ein 2:2 erreicht hatte. Alexander Zachries hatte die Gastgeber in Führung gebracht, doch Maciej Szewczyk und Marco Olivieri den Spieß für Mintard umgedreht. Das letzte Wort hatte Blerim Hysenlekaj.

Stark gegen den Ball sowie im Lauf- und Zweikampfverhalten

„Gegen den Ball sah das sehr gut aus, auch das Laufverhalten und die Zweikämpfe waren gut“, lobte der Coach. In Sachen Spielaufbau und Positionsspiel sieht Steininger noch Verbesserungsbedarf.

Mit André Panz (VfB Speldorf) und Mohammed Mharchi (SV Heißen) führten sich die beiden Neuzugänge am Donnerstag gut ein. „Es war wichtig, sich in der Breite noch einmal zu verstärken“, sagte der MSV-Coach, denn gerade in der Defensive sind aktuell noch mehrere Spieler angeschlagen oder verletzt.

Mülheimer wollen sich an das Spieltempo gewöhnen

An die Leistung aus dem Spiel gegen Mintard wollen die „07er“ im Heimspiel gegen den VfB Speldorf am Sonntag, 15.15 Uhr, anknüpfen „Wir haben uns bewusst für Landesligisten in der Vorbereitung entschieden, um uns schon einmal an das Spieltempo zu gewöhnen“, erklärte Steininger. Es gehe auch in dieser Partie vor allen Dingen darum, das im Training Erlernte auch im Spiel umzusetzen.

Bei den Speldorfern könnte am Sonntag Neuzugang Ercan Aydogmus seine ersten Einsatzminuten bekommen. Die Grün-Weißen brauchen nach der neuerlichen 3:4-Niederlage gegen die U19 des ETB Schwarz-Weiß Essen ein Erfolgserlebnis.

Der Tabellenzehnte der A-Jugend-Niederrheinliga bekommt es am Sonntag um 13 Uhr am Krausen Bäumchen erneut mit einer Mülheimer Mannschaft zu tun. Die DJK Blau-Weiß Mintard ist zu Gast in Essen.

Marco Brings fehlte Mintard weiterhin

Der Mülheimer Landesliga-Aufsteiger musste am Donnerstagabend beim 2:2 auf dem Saarnberg weiterhin auf Spielmacher Marco Brings verzichten. Dafür kehrte Julian Piontek als Kapitän in die Startelf zurück. Neben Mathias Lierhaus fehlten auch die beiden neuen Japaner, Abdelmalik El Ouriachi und Pierre Hirtz.

Läuferisch werden die Essener die Blau-Weißen zwar ordentlich fordern, mit der größeren Erfahrung sollte sich Mintard aber eigentlich durchsetzen und den zweiten Testspielsieg einfahren.