Mülheim. Keine Badminton-Bundesliga mehr in Mülheim: Der 1. BVM zieht sich aus verschiedenen Gründen zurück – hat aber auch den Traum vom Wiederaufstieg.

Um 16.13 Uhr am Dienstagnachmittag ist es offiziell: Mülheim hat einen Bundesligisten weniger. Der 1. BV Mülheim zieht sich aus der Badminton-Bundesliga zurück, nennt unter anderem die Absage der Yonex German Open als Grund – aber auch langfristige Entwicklungen.

In Zukunft will der Verein weniger auf extern verpflichtete Spielerinnen und Spieler setzen, sondern auf die Eigengewächse, die aktuell in der 2. Bundesliga und Regionalliga spielen.

Schon in dieser Saison standen nur noch drei Spieler aus dem Badminton-Leistungszentrum im Bundesliga-Kader: Lara Käpplein, Johanna Goliszewski und Alexander Roovers. Die beiden Letztgenannten kamen allerdings aus Verletzungsgründen kaum zum Einsatz.

Mit Aktiven wie Adam Hall, Gayle Mahulette oder Robin Tabeling hatte der 1. BVM zuletzt dazu mehrere Leistungsträger nicht halten können. Der sportliche Erfolg in der aktuellen Saison sowie der Zuschauerzuspruch waren durchwachsen.

Doppelspieltag könnte der vorläufige Abschied von der Bundesliga sein

„Steigende Kosten in allen Bereichen, die Absage der Yonex German Open und eine schon länger geplante Neuausrichtung des Vereins sind Gründe für den Ausstieg“, so der Verein in einer Pressemitteilung.

Der kommende Spieltag wird damit zur Abschiedsveranstaltung und zwar zur doppelten: Am Samstag um 16.30 Uhr geht es in der Innogy-Halle gegen den TSV Freystadt – auch der hatte kürzlich seinen Rückzug aus der 1. Liga bekanntgegeben.

Sonntag um 15 Uhr folgt ein weiteres Heimspiel gegen den TSV Neuhausen-Nymphenburg – falls der 1. BVM die Playoffs dann verpasst, sind das die vorerst letzten Bundesligaspiele.

„Der Traum von der Bundesliga mit Eigengewächsen lebt“

Für immer will der Verein sich allerdings nicht aus der obersten Spielklasse verabschieden. Mit einem neuen Jugendkonzept und der Konzentration auf sogenannte „Local Heroes“ will der 1. BVM wieder den Weg nach oben finden.

In der kommenden Saison soll die erste Mannschaft in der 2. Bundesliga antreten. „Der Traum von einem Bundesligateam mit vielen Eigengewächsen lebt“, sagte BVM-Trainer Berthold Altenbeck.

„Die Zweitliga- und die Regionalligamannschaft bieten da ein hohes Potential und eine attraktive Perspektive. Schon in dieser Saison haben wir begonnen, die vielen, sehr erfolgreichen Jugendlichen in die Seniorenmannschaften zu integrieren“, wird Jonathan Rathke, der Sportliche Leiter in einer Vereinsmitteilung zitiert. „Hierfür wollen wir gute und solide Bedingungen schaffen.“

Wir berichten weiter.