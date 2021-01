Mülheim Shamrocks freuen sich auf die NFL Play-offs

Mülheim. Im American Football beginnt die heiße Phase der Saison. Die Mülheim Shamrocks fiebern mit - aber nicht so wie in den vergangenen Jahren.

Die NFL geht in die heiße Phase. Am Samstag (9. Januar) starten die Play-offs im American Football. Normalerweise würden sie die bei den Mülheim Shamrocks gemeinsam schauen. Corona macht da aber einen Strich durch die Rechnung.

Genau wie durch die vergangene Saison der Mülheimer in der Verbandsliga. Noch gibt es aber Hoffnung, dass zumindest in diesem Jahr gespielt werden kann.

Mülheimer fiebern den Play-offs entgegen

"In Ermangelung des eigenen Footballspielens, schauen wir intensiv die NFL", verrät Benjamin Kocherscheidt, verantwortlich für das Herrenteams der Shamrocks. Allerdings können die Mülheimer nicht wie sonst gemeinsam schauen.

"Wenn die Play-offs losgehen, freut man sich noch mehr auf Football. Oft haben wir zusammen gekocht und dann die Spiele geschaut", so Kocherscheidt. Den Super Bowl verfolgten die Mülheimer im vergangenen Jahr sogar in einem Kino. All das fällt nun aus.

Shamrocks bereiten sich auf möglichen Neustart intensiv vor

Und auch selbst können sie derzeit nicht trainieren. Stattdessen gibt es Fitness- und Theorieeinheiten via Zoom, die Spieler lernen das Playbook auswendig. "Wir wollen die Zeit so gut es geht nutzen, damit wir, wenn es wieder erlaubt ist, schnell einsteigen können", so Kocherscheidt.

Sechs bis acht Wochen Vorbereitung bräuchte das Team vor einem möglichen Saisonstart. "Football ist ein Kontaktsport. Das Verletzungsrisiko wäre sonst zu groß", sagt er.

Drei Möglichkeiten für den Spielbetrieb

Der Verband hat drei Szenarien im Kopf. Eines sieht vor, ganz normal nach Ostern zu starten. Variante zwei wäre eine verkürzte Saison, die erst im Sommer startet. Die dritte Möglichkeit wäre, dass die normale Saison ausfällt und stattdessen Freundschaftsspiele und Turniere ausgetragen werden.

"Wir hoffen auf einen geregelten Spielbetrieb. Zwei Jahre ohne Liga täte den Vereinen nicht gut", setzt der Mülheimer darauf, dass die Corona-Pandemie zumindest ein paar Spiele ermöglicht.

Kocherscheidt hält es mit den Pittsburgh Steelers

Bis dahin will der Verein auch mit dem Mülheimer Sportbund geklärt haben, ob und wie auf der Sportanlage am Wenderfeld trainiert und gespielt werden kann.

Bleibt am Ende noch die Frage zu klären, wer denn nun den Super Bowl in der NFL gewinnt. "Die Pittsburgh Steelers. Ich glaube nicht dran, aber als Fan muss ich das wohl sagen", sagt Benjamin Kocherscheidt. Er wird auf dem Weg dahin mit seinem Team fiebern.

