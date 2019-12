Mülheimer FC 97 setzt im Top-Spiel auf konsequentes Pressing

Mülheim. Erster gegen Dritter: In der Fußball-Bezirksliga kann der Mülheimer FC 97 seine gute Position am Sonntag weiter ausbauen.

Auf das Spiel gegen den SV Biemenhorst hat Trainer Hakan Katircioglu sein Team noch einmal besonders eingeschworen. Denn der Mülheimer FC 97 empfängt als Herbstmeister der Bezirksliga am Sonntag (15.15 Uhr, Ruhrstadion) den Tabellendritten SV Biemenhorst.

„Das ist ein immens wichtiger Spieltag“, weiß Katircioglu. Nicht nur der Abstand zu Platz drei könnte mit einem Sieg anwachsen, der Coach liebäugelt auch damit, dass der MSV 07 dem Tabellenzweiten Viktoria Buchholz Punkte abnimmt.

MFC will Biemenhorst früh unter Druck setzen

Der MFC-Coach kündigte an, dass seine Mannschaft von Beginn an früh vorne drauf gehen werde. Im Hinspiel ließen die Styrumer den Gegner noch gewähren und wurden mit einem frühen Gegentor bestraft. „Diesmal wollen wir Biemenhorst nicht zur Entfaltung kommen lassen“, verspricht der Coach.

Allerdings muss er in der Offensive etwas umstellen. Wilson Moreira fällt aus privaten Gründen aus. Noch gibt es keinen Eins-zu-eins-Ersatz im MFC-Kader, so dass Belmin Selmanovic wohl wieder als zentraler Stürmer auflaufen wird, zudem rückt ein Spieler aus dem Mittelfeld nach vorne. Die freigewordene Position wird dann aller Voraussicht nach entweder Yusuf Isik oder Soner Yavuz bekleiden. Letzterer traf nach seiner Einwechslung in der Vorwoche dreimal. „Soner macht in den letzten zwei Wochen keine schlechte Figur“, lobt Katircioglu.

Stürmer Lalo Touray kehrt bald zurück

Im Angriff gibt es im neuen Jahr wohl eine Option mehr. Nach Meniskus- und Kreuzband-OP steigt Lalo Touray in der kommenden Woche wieder ins Training ein.