Mülheim. Zwei ID-Judoka aus Mülheim zeigen in Köln starke Leistungen. In zwei Jahren steht die Weltmeisterschaft in Russland auf dem Programm.

Die zwei ID-Judoka Lisa Heise und Olivier Greday vom SC Eintracht Mülheim hatten sich durch die erfolgreiche Teilnahme an der Deutschen Meisterschaft erstmalig für die Europameisterschaft qualifiziert. In der ASV-Sporthalle in Köln präsentierten sich beide in guter Verfassung.

Unter Id-Judo versteht man eine Form des Sports für Athleten mit einer geistigen Beeinträchtigung. Auf die überwältigende Freude bei den beiden folgte eine mehrere Wochen dauernde Vorbereitung auf dieses Event. Neben den regelmäßigen Trainingseinheiten im Heimverein gab es zusätzliche Einheiten mit dem NRW Landeskader sowie als absolutes Highlight ein Trainingswochenende mit dem Olympiasieger und ehemaligem Bundestrainer Frank Wieneke.

120 Judoka waren in Köln am Start

An der zweiten ID-Europameisterschaft in Köln nahmen insgesamt 120 Teilnehmer aus 15 Nationen teil. Die Kampffläche war ausgeleuchtet und alle Kämpfe wurden zusätzlich auf einer riesigen Videowand in der Halle übertragen.

Zunächst wurde in den Leistungsklassen zwei und drei heftig, aber immer fair gekämpft. Hier konnte sich Lisa Heise in der Klasse bis 70 Kilogramm nach spannenden Kämpfen die Bronzemedaille sichern und Olivier Greday in der Klasse bis 66 Kilogramm, in einer sehr stark besetzten Gruppe, den fünften Platz erkämpfen. NRW Leistungssportkoordinator Frank Schuhknecht konnte mit dem Abschneiden der Athleten am ersten Tag und dem Gewinn von 13 Medaillen sehr zufrieden sein.

Es fehlt der einheitliche Standard

Einen Tag später folgten die Wettkämpfe in der Leistungsklasse eins auf noch höherem Niveau. Hier zeigte sich besonders, dass es über den Begriff der geistigen Beeinträchtigung in Europa noch keinen einheitlichen Standard gibt.

Mitunter waren deutliche Kompetenzunterschiede in Bewegungen, Techniken, vor allem in Schnelligkeit und taktischem Verhalten zu beobachten. Dennoch konnten sich auch am zweiten Wettkampftag NRW-Athleten in vielen Klassen durchsetzen und insgesamt zwölf weitere Medaillen gewinnen.

WM findet in Russland statt

Die Kölner haben mit der Ausrichtung Maßstäbe gesetzt, 2021 findet in Russland die ID-Weltmeisterschaft statt. Damit sollte der Wunsch der ID-Judoka, spätestens 2028 bei den Spielen in Los Angeles „paralympisch“ zu werden, endlich in Erfüllung gehen.

Trainer Tim ter Smitten vom SC Eintracht Mülheim war mit dem Auftritt seiner beiden Athleten mehr als zufrieden. Sie erfüllten in der Domstadt alle Erwartungen des Trainers.