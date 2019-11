FUSSBALL Mülheimer SV 07 peilt den vierten Sieg in Folge an

Mülheim. Der Mülheimer SV 07 will die Hinrunde in der Fußball-Bezirksliga mit dem vierten Sieg hintereinander abschließen. Ein Stürmer ist neu dabei.

Nach drei Siegen in Folge sind die Fußballer des MSV 07 wieder dort, wo sie bereits am Saisonbeginn sein wollten: In Schlagdistanz zur Spitze der Bezirksliga. Rang zwei, ein Relegationsplatz, ist plötzlich nur noch fünf Punkte entfernt.