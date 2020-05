Mülheimer Turn- und Sporthallen öffnen ab dem 13. Mai wieder

Mülheim. Unter strengen Auflagen öffnen die Sport- und Turnhallen in Mülheim ab dem 13. Mai wieder. Zwei Hallen bleiben jedoch vorerst geschlossen.

Die Sportler in den Mülheimer Sportklubs scharren schon mit den Hufen. Nun werden sie bald wieder aus dem Stall in die Hallen gelassen. Die städtischen Turn- und Sporthallen öffnen ab Mittwoch, 13. Mai wieder – unter Auflagen.

So sind „geeignete Vorkehrungen zur Hygiene, zum Infektionsschutz, zur Steuerung des Zutritts und zur Gewährleistung eines Abstands von 1,50 Metern zwischen Personen“ zu treffen, so der Mülheimer SportService (MSS). Die Nutzung von Dusch- und Waschräumen, Umkleide-, Gesellschafts- und sonstigen Gemeinschaftsräumen sowie das Betreten der Anlagen durch Zuschauer ist untersagt. Bei Kindern bis 14 Jahren darf eine erwachsene Begleitperson vor Ort sein.

Sporthalle Boverstraße bleibt zu

Nicht wieder öffnen wird die Turn- und Sporthalle Bovertstraße, da hier ab Juni Sanierungsmaßnahmen anstehen. Ab dem 1. Juni steht dafür wieder die Sporthalle Von-Bock-Straße zur Verfügung. Die Harbecke-Sporthalle wird voraussichtlich ab dem 18. Mai nutzbar sein, da dort Personalräume für ein mögliches Behelfskrankenhaus am Kirmesplatz eingerichtet worden waren, die nun zurückgebaut werden müssen.

In den Sanitätsanlagen muss eine ausreichende Menge an Flüssigseife und an Papierhandtüchern bereit stehen. In den Sanitätsräumen muss zudem Desinfektionsmittel zur Verfügung stehen. Dieses können die Sportvereine über die Feuerwehr der Stadt Mülheim bestellen. Die Abgabe erfolgt in Gebinden von zehn Litern. Eine genaue Preisangabe ist noch nicht möglich, soll aber unter dem durchschnittlichen Preis am Markt liegen. Interessierte Vereine sollen sich bis zum 20. Mai beim SportService melden.

Die Anlagen dürfen nur nacheinander mit Mund- und Nasen-Schutz betreten werden. Auch beim Verlassen der Hallen muss er getragen werden. Während des Trainings darf der Schutz aber abgelegt werden. Großsportgeräte wie Barren oder Turnkästen stehen nicht zur Verfügung, da sie nicht desinfiziert werden können.