In Ermangelung einer weiteren Mülheimer Mannschaft muss das Duell gegen die SG Schönebeck III für die Fußballerinnen des SV Heißen als Derby in der Nieder­rheinliga herhalten. Beide Plätze trennen nur drei Kilometer voneinander. Am Sonntag, 15 Uhr, machen sich die Essenerinnen auf diesen kurzen Weg.

„Wir versuchen das gleiche umzusetzen, wie am Sonntag“, sagt Heißens Trainer Tobias Holz. Vor einer Woche schlug seine Elf die DJK Tusa 06 Düsseldorf mit 2:1. „Wir sind uns bewusst, dass der Gegner noch einmal eine Nummer stärker sein wird“, sagt Holz vor dem Duell gegen den Tabellenvierten.

Christin Kirchner kehrt ins Team zurück

Eine gute Trainingswoche macht den Mülheimerinnen allerdings Mut. Außerdem können sie aus dem Vollen schöpfen. Auch Christin Kirchner ist nach längerer Verletzungspause wieder mit an Bord. „Sie hat uns schon sehr gefehlt“, sagt Holz.

Dass die Favoritenrolle bei der SGS liegt, sei vielleicht gar nicht so verkehrt. „Für uns ist aber jeder Punkt, den wir kriegen können, absolut wichtig“, weiß der Coach.

Mintard arbeitet weiter am Aufstieg

Daran, dass es eines Tages vielleicht doch ein Mülheimer Duell in der Niederrheinliga gibt, daran arbeiten die Fußballerinnen von Blau-Weiß Mintard. Aber eins nach dem anderen: Zunächst einmal möchte die DJK in dieser Saison den Aufstieg in die Landesliga schaffen. Von 15 Spielen hat Blau-Weiß nur eins verloren. Am Sonntag, 12.30 Uhr, geht es zum Tabellendrittletzten SSVg Heiligenhaus. Heißen II muss Schlusslicht Solingen II schlagen, um noch eine Chance im Abstiegskampf zu haben.