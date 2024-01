Odonkor beschwert sich über nackte Haut – und fliegt raus

Australien/Mülheim David Odonkor muss das RTL Dschungelcamp verlassen – Auslöser könnte eine Diskussion über zu viel nackte Haut bei seinen Mitstreiterinnen sein.

„So ist das Spiel“ – David Odonkor nahm sein Aus im Dschungelcamp auf den ersten Blick gelassen hin. Am Montagabend wählten in die Zuschauerinnen und Zuschauer aus der RTL-Show. Etwas überraschend, in den vergangenen Tagen war der Ex-Nationalspieler stets sicher weitergekommen und galt bei einer Umfrage von t-online.de gar als einer der Favoriten auf die Krone.

Zum Verhängnis geworden sein könnte dem 39-Jährigen sein Auftritt in der elften Folge der Show, in der er sich über zu viel nackte Haut bei seinen Mit-Camperinnen Kim Virgina und Leyla Lahouar ausließ.

David Odonkor: „Könnt ihr euch bitte was anziehen?“

Als es dunkel wird im Dschungel, bricht es aus David Odonkor heraus. „Ich brauche mir das nicht antun“, sagt er im Dschungeltelefon. Kurz darauf richtet er am Lagerfeuer eine Bitte an Leyla und Kim. „Könnt ihr euch bitte was anziehen? Ich gucke immer dahin, wenn ihr da steht“, sagt Odonkor und deutet an, dass er bewusst an Kim oder Leyla, die ihre Bikini-Höschen tragen und viel Haut zeigen, vorbeischaut, um nicht auf ihren Po zu schauen.

Denn das Dschungelcamp ist für Odonkor eine ernste Angelegenheit und kein Ort, an dem er sich in eine Frau vergucken will. „Ich finde das nicht passend für das Camp. Das ist keine Dating-App. Dieses Freizügige können die gerne zu Hause machen.“

Leyla und Kim ärgern sich über Odonkors Aussage

„Stört dich unser Hintern?“, fragt Leyla ganz unverblümt – um dann aber doch eine lange Hose anzuziehen. Kim sieht das anders: „Als er das gesagt hat, habe ich mich ehrlich gesagt unwohl gefühlt. Das heißt ja für mich, dass er nicht anders kann und sich zurückhalten muss, auf meinen Arsch zu schauen und das vielleicht sexualisiert, obwohl ich nur mein Leben lebe“, macht sie im Dschungeltelefon eine klare Ansage.

Mit-Camper Fabio springt den beiden zur Seite: „Frauen dürfen entscheiden, was sie tragen. Oder hast du jetzt Angst, dass du fremdgehst?“, fragt er im Dschungeltelefon. Und für Kim ist klar: „David hat Selbstkontrollprobleme. Eine Frau soll tun, was sie möchte.“ Moderatorin Sonja Zietlow machte sich dagegen Sorgen, wo das Dschungelcamp bald ausgestrahlt wird: „Wenn David sich durchsetzt, laufen wir bald im Kinderkanal.“

Ex-Dschungelcamper finden Odonkors Aussage nicht gut

Dazu wird es wohl eher nicht kommen, aber ob Odonkor nur deshalb das Camp vorzeitig verlassen musste oder auch, weil er in den vergangenen Tagen eher blass blieb, bleibt offen. Bei einer Umfrage von RTL in der anschließenden Sendung „Die Stunde danach“ befanden 51 Prozent der Teilnehmer auf die Frage „Was halten Sie von Davids Ansage an Leyla und Kim“, dass der Trainer von Blau-Weiß Mintard recht habe. 40 Prozent betitelten die Aussage als „Steinzeitkommentar“, neun Prozent befanden: „Reiner Selbstschutz! David wurde langsam wuschig.“

Die ehemaligen Dschungelcamper und Dschungelcamperinnen Olivia Jones, Menderes Bagci, Angelina Pannek und Linda Nobat sahen das etwas anderes und fanden Odonkors Spruch unpassend. Und seine in Deutschland gebliebene Freundin Marilena Grabowski, die in der Sendung zugeschaltet war? Die hielt fest: „Für meinen Teil war er immer super respektvoll, auch bei seinen Meinungen. Man muss bei solchen Aussagen immer beide Seiten sehen und wir sehen im Fernsehen ja auch immer nur kleine Ausschnitte.“

Odonkor-Freundin freut sich auf das Wiedersehen

Sie freue sich, dass sie Odonkor bald wiedersehe, und ist sich sicher, dass er sich „freut, was von uns und der Familie zu hören. Aber sein Kämpferherz wäre super gerne geblieben.“ Odonkor gab sich im ersten Interview nach seinem Aus wortkarg, wirkte geknickt: „Ich kann es ehrlich nicht sagen, woran es lag. Das schöne ist ja, dass ich mich nicht verändert habe. Ob es daran gelegen hat, dass ich es angesprochen habe, weiß ich nicht. Ich lasse mich überraschen, wie ich rübergekommen bin.“

Die kommenden Tage wird er in einem Sterne-Hotel mit den anderen bereits ausgeschiedenen Kandidatinnen verbringen, am Sonntag gibt es bei RTL dann noch das große Wiedersehen mit allen zwölf Kandidatinnen und Kandidaten. Hitzige Gespräche garantiert.

Weitere Berichte aus dem Lokalsport in Mülheim lesen Sie hier!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Mülheim