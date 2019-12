PCF Mülheim geht als Tabellenzweiter in die Pause

Futsal-Niederrheinligist PCF Mülheim hat sein letztes Spiel in diesem Jahr erfolgreich absolviert. In einem intensiven Spiel besiegte der Primero Club die HSRW Kleve mit 11:3 und geht als Tabellenzweiter in die Weihnachtspause. Im Januar steht das Spitzenspiel auf dem Programm.

„Der Spielverlauf war aber deutlich enger, als es das Ergebnis aussagt“, meinte der PCF-Vorsitzende Alexander Prim. Das klare Resultat habe sich die Mannschaft aber durch ein „konzentriertes und engagiertes Spiel ermöglicht“.

Training wird am 2. Januar wieder aufgenommen

Nun geht der Absteiger in eine kurze Pause, ehe es am 2. Januar wieder mit dem Training weitergeht. Am 25. Januar steht dann in Düsseldorf das Spitzenspiel beim Tabellenführer Post SV an. „Mit einem Sieg können wir das Rennen wieder richtig spannend machen“, so Alexander Prim. Denn dann hat der PCF den Aufstieg wieder selbst in der Hand.

Die zweite Mannschaft kassierte eine auf dem Papier deutliche 3:8-Niederlage gegen FF Mönchengladbach, auch dieses Resultat viel am Ende um ein oder zwei Tore zu hoch aus. „Es war ein relativ enges Spiel. Sowohl im Kollektiv als auch individuell war uns Mönchengladbach aber immer einen Schritt voraus“, schildert der Vorsitzende.

Der PCF II bleibt aber Tabellensiebter und hat trotz der Niederlage vier Punkte Vorsprung auf die Gefahrenzone.