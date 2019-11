Mülheim. Das Verfolgerduell in der Futsal-Niederrheinliga endete mit einem Unentschieden. Der Abstand des Primero Clubs Mülheim auf Platz eins wächst.

Der PCF Mülheim hat schon das zweite Spiel in dieser Saison nicht gewonnen und liegt in der Tabelle der Futsal-Niederrheinliga nun schon fünf Punkte hinter dem Post SV Düsseldorf zurück. Im Verfolgerduell bei FF Mönchengladbach reichte es nur zu einem 3:3 (1:2)-Unentschieden.

„Wir haben über die gesamte Spielzeit nicht die Geschwindigkeit und Rotation auf den Platz gebracht, die wir eigentlich spielen wollen und können“, bemängelte der Vereinsvorsitzende Alexander Prim. Es entwickelte sich ein eher langsames Spiel, in dem der PCF seine wenigen Chancen nicht nutzte. Yousef Ahmad glich zum 1:1 aus, später drehten Minwook Oh und Jenusan Uthayakumar ein 1:2 in ein 3:2 um, doch den Gladbachern gelang noch der Ausgleich.

Das ist nicht der Anspruch des Primero Clubs

„Das entspricht nicht dem, was wir uns vorstellen. Aber wenn das die Realität darstellt, müssen wir das natürlich akzeptieren und daraus unsere Schlüsse ziehen“, so Prim.

Auch der PCF II spielte unentschieden, das Ergebnis war beim Rumelner TV aber deutlich höher zu bewerten. Torwart Jan Schmitz erzielte kurz vor Schluss den 4:4-Ausgleich.

Erster Dreifachspieltag am Samstag

Am Samstag steht der erste Dreifachspieltag in der Halle Boverstraße an: Um 17 Uhr spielen die Frauen, um 18.30 Uhr die erste und um 20 Uhr die zweite Mannschaft.