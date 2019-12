Reserve des 1. BV Mülheim holt einen Sieg aus zwei Spielen

Der Auftakt in die Rückrunde der 2. Bundesliga lief für den 1. BV Mülheim eher durchwachsen. Gegen die stark besetzte Mannschaft des TV Refrath II setzte es eine 0:7-Niederlage, anschließend gelang gegen den Hamburg Horner TV immerhin ein knapper 4:3-Erfolg.

Der TV Refrath II trat in Bestbesetzung in Mülheim an – mehr als zwei knappe Fünf-Satz-Niederlagen für das Damendoppel Judith Petrikowski/Friederike Henze und René Rother im ersten Herreneinzel war nicht möglich. Christopher Skrzeba/Jonathan Rathke unterlagen in vier Sätzen, die weiteren Spiele gingen je in drei Durchgängen verloren.

Gegen Hamburg kann Mülheim überzeugen

Anders sah es im zweiten Spiel des Wochenendes aus. Gegen den Hamburg Horner TV gelang ein wichtiger 4:3-Erfolg. Den Anfang machten Janina Kreuzburg und Judith Petrikowski im Damendoppel, das sie in deutlichen drei Sätzen für den BVM entscheiden konnten. Martin Kretzschmar und Pasquale Czeckay taten sich im ersten Herrendoppel ein bisschen schwerer und unterlagen den Gegnern aus dem Norden.

Das zweite Herrendoppel mit Jonathan Rathke und Marvin Datko machte es besser und gewann im fünften Satz mit deutlichem Abstand. Auch der zweite Einsatz von Janina Kreuzburg im Dameneinzel war ein voller Erfolg. Mit einem souveränen Händchen konnte sie ihre Gegnerin in vier Sätzen bezwingen. Die beiden Herreneinzel von René Rother und Pasquale Czeckay gingen nach hartem Kampf verloren. So war es an dem Mixed Marvin Datko/Judith Petrikowski den vierten und entscheidenden Punkt zu sichern.

Mit nun 14 Punkten liegen die Mülheimer auf dem fünften Platz, am 5. Januar geht es mit dem Auswärtsspiel bei der SG EBT Berlin weiter.